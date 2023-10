Was genau berechnen KI-Algorithmen auf welcher Grundlage in solchen Hochleistungsrechnern? Oft ist das nicht transparent.

Der Skandal traf die Niederlande hart. Vor einigen Jahren kam heraus, dass Zehntausende Familien gezwungen worden waren, über Jahre ihren staatlichen Kinderzuschlag an ebenjenen Staat zurückzuzahlen - und zwar zu Unrecht. Ein vermeintlich moderner Algorithmus hatte Unschuldige als mutmaßliche Sozialbetrüger verdächtigt. Vor allem arme Menschen wurden in Schulden und Verzweiflung getrieben, am härtesten traf es alleinerziehende Frauen mit Migrationshintergrund. Die Regierung trat zurück, seitdem ist die niederländische Politik angezählt. Der Glaube an den Staat und seine Entscheidungen hat gelitten.