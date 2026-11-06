In Supermärkten heizen die Kühlanlagen, anstatt Lebensmittel frisch zu halten. Oder das: Eine Lücke in einer weitverbreiteten Software für Internetseiten schockiert die Welt angesichts der dramatischen Folgen, die das hätte haben können. Und es gibt weitere Fälle: In einer internationalen Kooperation legen Sicherheitsfirmen zusammen mit Google einer Firma das Handwerk, die mit manipulierten Zusatzgeräten für Fernseher Geschäfte macht. Deren Schadsoftware lauerte bereits ab Werk auf mehr als einer Million Geräten, sie musste nur noch aktiviert werden.
MeinungCybersicherheitDie Vorfälle in den Supermärkten zeigen: Jetzt wird’s wirklich ernst
Kommentar von Helmut Martin-Jung
Lesezeit: 2 Min.
So weiterzumachen wie bisher, ist viel zu riskant. Mögliche Schwachstellen müssen systematischer als bisher gesucht und beseitigt werden.
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