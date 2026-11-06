In Supermärkten heizen die Kühlanlagen, anstatt Lebensmittel frisch zu halten. Oder das: Eine Lücke in einer weitverbreiteten Software für Internetseiten schockiert die Welt angesichts der dramatischen Folgen, die das hätte haben können. Und es gibt weitere Fälle: In einer internationalen Kooperation legen Sicherheitsfirmen zusammen mit Google einer Firma das Handwerk, die mit manipulierten Zusatzgeräten für Fernseher Geschäfte macht. Deren Schadsoftware lauerte bereits ab Werk auf mehr als einer Million Geräten, sie musste nur noch aktiviert werden.