Interview von Michael Kläsgen, Frankfurt

Bill McDermott, 63, ist einer der Rockstars unter den US-Unternehmern. Der ehemalige SAP-Chef tritt als CEO der KI-Firma ServiceNow schon mal in weißer Bomberjacke vor großem Publikum auf und ruft in die Menge: „Are you ready to get into it?“. Gerd Chrzanowski, 53, dagegen, Chef oder offiziell Komplementär der Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören, gibt vielleicht einmal im Jahr ein Interview. Beide haben gemeinsam Großes in Sachen künstlicher Intelligenz (KI) vor. In einem Frankfurter Hotel sprechen sie exklusiv mit der SZ erstmals gemeinsam über ihre Pläne – McDermott in Anzug und mit Krawatte. Erst mal eine Art Quizfrage.