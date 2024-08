Dass der Hype um die künstliche Intelligenz inzwischen merklich abgekühlt ist, liegt aber nur zu einem kleinen Teil an der Furcht vor dem Neuen oder vor Kontrollverlust. Man kann die Hauptgründe dafür auf zwei knappe Aussagen reduzieren. Die erste stammt von dem US-Forscher und Futurologen Roy Charles Amara (1925 – 2007) und lautet etwa so: Menschen neigen dazu, die Auswirkungen einer Technologie anfangs zu überschätzen, auf lange Sicht aber zu unterschätzen.

Die zweite bezieht sich auf den Gartner Hype Cycle. Erfunden Mitte der 1990er-Jahre von einer Mitarbeiterin der Beratungsfirma Gartner, Jackie Fenn, und eigentlich mehr eine Verlaufskurve, beschreibt er die verschiedenen Phasen neuer Technologien. Es beginnt mit dem Bekanntwerden einer neuen Technologie, führt zu einem Gipfel übersteigerter Erwartungen und dann in ein Tal der Enttäuschung. Dann dämmert allmählich die Erkenntnis, wie man es richtig macht, und das leitet über zum Plateau der Produktivität, sprich: Erst dann entfaltet die Technologie ihre volle Wirksamkeit.

Nach dem Hype um Chat-GPT, bei dem Ende 2022 viele den Eindruck hatten, als sei da eine Technologie quasi über Nacht in die Welt getreten, setzt jetzt Ernüchterung ein – willkommen im Tal der enttäuschten Erwartungen. Natürlich kam die KI nicht über Nacht, jahrzehntelang haben Forscher wie Jürgen Schmidhuber die Grundlagen dafür gelegt. Mit Chat-GPT, einer sogenannten generativen künstlichen Intelligenz, hatte der Hersteller Open AI einer breiteren Öffentlichkeit aber erstmals die Augen dafür geöffnet, dass da ein mächtiges Werkzeug am Entstehen ist. Eines, das selbst etwas erzeugen kann, Bilder, Texte, Videos, sogar Programmcode. Ein Werkzeug, von dem nicht wenige glauben, dass es irgendwann den Menschen übertreffen werde und es in Teilbereichen heute schon tut.

„Keinerlei Beweise für ein differenziertes Denkvermögen“

Und sofort schossen die übersteigerten Erwartungen ins Kraut, beflügelt noch von den neuen, verbesserten Versionen der Software, Konkurrenzprodukten und solchen, die etwa Bilder oder Videos erzeugen konnten. Inzwischen aber sind auch die Grenzen dieser Technologie immer deutlicher zu erkennen. Forscher unter anderem der Universität Darmstadt etwa kamen jüngst zu dem Schluss, die Sprachmodelle hätten zwar die oberflächliche Fähigkeit erlangt, relativ einfachen Anweisungen zu folgen. Für ein „differenziertes Denkvermögen der Modelle“ gebe es allerdings „keinerlei Beweise“.

Ein ähnliches Bild zeigt eine weitere Studie, an der Forschende in Jülich wesentlich mitgearbeitet haben. Die Studie attestiert aktuellen KI-Modellen einen „starken Zusammenbruch der Funktions- und Denkfähigkeit“. Die Autorinnen und Autoren vermuten, dass Sprachmodelle zwar die grundlegende Fähigkeit haben, Schlussfolgerungen zu ziehen, diese aber nicht zuverlässig abrufen können. Sie fordern die wissenschaftliche Community auf, die behaupteten, Fähigkeiten der Modelle neu zu bewerten. Besonders schlimm finden sie, dass die Modelle nicht nur Fehler machten, sondern diese auch noch mit Pseudo-Argumenten zu stützen versuchten.

Damit nicht genug: Den KI-Modellen gehen auch allmählich die Daten aus. Eine Zeit lang wurden sie zwar immer besser, weil – mit gigantischem Aufwand – mehr und mehr Daten dafür verwendet wurden. Dabei gingen viele ihrer Hersteller mit Methoden vor, die denen im Wilden Westen ähnelten. Verwendet wurde einfach alles, was man finden konnte im weltweiten Netz. Doch irgendwann ist selbst das scheinbar unendliche Netz von den Maschinen abgegrast. Und mehr und mehr finden sich darin auch Inhalte, die bereits von einer generativen KI erzeugt wurden – die KIs lernen daher auch von sich selbst und degenerieren so. Oder wie ein Forscher fragt: Droht die KI, an ihren eigenen Abgasen zu ersticken?

Schließlich erhebt sich inzwischen auch Protest. Künstler möchten nicht, dass ihre Werke zur Grundlage von KI-generierter Kunst werden, Verlage sehen es nicht ein, dass die Entwickler der Sprachmodelle die Arbeit ihrer teuer bezahlten Autoren und Journalistinnen ungefragt und unentgeltlich nutzen.

Der Hype lässt nach, das Rennen geht weiter

Selbst die Aktien von Nvidia, Hersteller von Spezialchips für das Training von KI-Modellen, sackten jüngst ab, nachdem sie davor kometenhaft aufgestiegen waren und sogar Apple auf Rang zwei verwiesen hatten. Nvidia hat technische Probleme mit einer neuen Generation von Chips. Die werden sich aber beheben lassen, und noch sind diese Chips sehr gefragt.

Denn obwohl der Hype stark nachgelassen hat: Das Rennen um die Vorherrschaft bei dieser Technologie geht weiter. Die großen Konzerne wie Microsoft mit ihrem Partner Open AI sowie Meta/Facebook, Google oder Amazon investieren weiter Milliarden Dollar in Rechenzentren. Darin sollen neue Modelle erst trainiert und dann ausgeführt werden. In den USA wachsen mittlerweile Zweifel daran, ob die Stromversorgung für die vielen Rechenzentren stets gewährleistet werden kann. Zudem verbrauchen die Rechnerhallen auch immense Mengen an Wasser.

Trotz all dieser Schwierigkeiten und Probleme aber zweifelt kaum jemand daran, dass diese Technologie künftig eine überwältigende Rolle spielen wird. In vielen Bereichen hat sie ohnehin längst Einzug gehalten in den Alltag. Dass die vernetzten Alexa-Lautsprecher oder auch Smartphones Sprachbefehle (meistens) verstehen, liegt an KI-Werkzeugen, mit deren Hilfe Spracherkennung dramatisch verbessert wurde. Handelsfirmen optimieren damit Logistik und Bestellwesen, in produzierenden Unternehmen entstehen sogenannte digitale Zwillinge der Maschinen, ja digitale Abbilder der gesamten Werkshallen. Muss etwas verändert werden, lassen sich die Auswirkungen damit bereits simulieren, bevor auch nur eine Maschine ihren Platz gewechselt hat. Einige Beispiele von vielen.

Noch ist die Adaption der Technologie nicht weit fortgeschritten, die Erwartungen waren eben überzogen. Das wird sich ändern. Dass KI aber schon in absehbarer Zeit viele Jobs kosten wird, diese Furcht muss man nach Meinung vieler Experten nach den bisherigen Erfahrungen nicht haben. Eher wird sie helfen, den Fachkräftemangel zu bewältigen, und sie wird es Menschen erlauben, Routineaufgaben an die KI zu delegieren. Wenn es komplizierter wird – und damit auch spannender und erfüllender – muss noch lange der Mensch ran. Dessen Hausgeräte müssen dabei nicht zwingend oberschlau werden. Zumindest sollten sie nicht damit protzen, wenn bei ihrer Entwicklung ein bisschen maschinelles Lernen zum Einsatz kam.