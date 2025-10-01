Zum Hauptinhalt springen

Künstliche IntelligenzDie KI weiß nicht, wovon sie redet

Lesezeit: 5 Min.

Die Welt der KI besteht aus Nullen und Einsen. So kennt sie nur, was sich mit Worten beschreiben lässt, die Komplexität der realen Welt kann sie nicht erfassen.
Die Welt der KI besteht aus Nullen und Einsen. So kennt sie nur, was sich mit Worten beschreiben lässt, die Komplexität der realen Welt kann sie nicht erfassen. (Foto: Peter Steffen/dpa)

Verliebt in eine KI? Ja, auch das gibt’s. Aber womit unterhält man da eigentlich eine Beziehung? Eine kleine Annäherung.

Von Helmut Martin-Jung

Dass man der künstlichen Intelligenz nicht immer trauen kann, hat sich zwar schon herumgesprochen. Viele tun es trotzdem, nutzen sogenannte Chatbots, um ihren Alltag zu organisieren, als Schreibassistent, ja sogar, um Lebensfragen zu diskutieren, oder sie unterhalten eine Beziehung zu einer KI. Doch was ist KI eigentlich? KI macht Fehler nicht wie unsereins – Motto: „ist halt auch nur ein Mensch“. Eben nicht. Das, was uns auf dem Bildschirm entgegen leuchtet, kommt auf ganz andere Weise zustande. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen.

