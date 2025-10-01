Dass man der künstlichen Intelligenz nicht immer trauen kann, hat sich zwar schon herumgesprochen. Viele tun es trotzdem, nutzen sogenannte Chatbots, um ihren Alltag zu organisieren, als Schreibassistent, ja sogar, um Lebensfragen zu diskutieren, oder sie unterhalten eine Beziehung zu einer KI. Doch was ist KI eigentlich? KI macht Fehler nicht wie unsereins – Motto: „ist halt auch nur ein Mensch“. Eben nicht. Das, was uns auf dem Bildschirm entgegen leuchtet, kommt auf ganz andere Weise zustande. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen.