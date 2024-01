Von Titus Blome

Über künstliche Inhalte stolpert man im Netz überall: der Papst in weißer Balenciaga-Jacke, Deepfake-Pornobilder von Taylor Swift, mit der Sprach-KI Chat-GPT geschriebene Abschlussarbeiten. Sie können dramatische Auswirkungen haben: Im Mai vergangenen Jahres führte ein KI-generiertes Bild einer Explosion am Pentagon in den sozialen Medien für einen kurzzeitigen Einbruch an der US-Börse. Das ist vermutlich erst der Anfang: Das Weltwirtschaftsforum nennt in seinem jährlichen Bericht über globale Risiken KI-generierte Desinformation als eine der größten kurzfristigen Gefahren. Deshalb drängt die Frage: Gibt es inzwischen einen Weg, KI-Inhalte schnell und sicher von menschlich erzeugten zu unterscheiden?