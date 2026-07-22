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Künstliche Intelligenz in ChinaSo selbstverständlich wie fließendes Wasser

Lesezeit: 6 Min.

KI-Nutzung ist in China mittlerweile sehr weit verbreitet.
KI-Nutzung ist in China mittlerweile sehr weit verbreitet. HECTOR RETAMAL/AFP

In China ist künstliche Intelligenz keine Zukunftstechnologie, sondern Alltag. Sie liefert Nudeln, ersetzt den Arzt und paukt mit Schulkindern. Das verändert das Leben im Land rasant.

Von Gregor Scheu

SZ bei Google bevorzugen

„Bestell mir Nudeln, scharf, aber nicht zu scharf, unter 30 Yuan.“ Ein Satz ins Handy gesprochen, mehr braucht es an diesem Mittag in Peking nicht. Den Rest erledigt eine künstliche Intelligenz: Sie wägt ab, sucht das passende Restaurant, wendet Rabatt-Codes an. Einzig das Bezahlen muss vorher noch einmal bestätigt werden. Nach 32 Minuten klopft es an der Tür.

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