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Reisen und KIBucht Chat-GPT den Urlaub?

Lesezeit: 6 Min.

Eine Touristin fotografiert am Strand der Kathedralen in Galicien, Spanien. „Aus den Fotos auf meinem iPhone lässt sich das perfekte Geschmacksprofil erstellen“, sagt VIR-Chef Michael Buller.
Eine Touristin fotografiert am Strand der Kathedralen in Galicien, Spanien. „Aus den Fotos auf meinem iPhone lässt sich das perfekte Geschmacksprofil erstellen“, sagt VIR-Chef Michael Buller.
Foto: IMAGO/Depositphotos

Mit KI können Reisende mittlerweile ihren Urlaub planen und buchen. Das stellt Veranstalter und Reisebüros vor schwierige Fragen.

Von Sonja Salzburger

SZ bei Google bevorzugen

Google-Rezensionen, Vergleichsportale, Reiseblogs, Veranstalterseiten – die Zahl der Orte im Netz, die für eine Urlaubsbuchung relevant sein können, ist groß, sie zu lesen, kostet Zeit. Einer Expedia-Studie von 2023 zufolge beschäftigten sich Urlauber in den 45 Tagen vor einer Onlinebuchung im Schnitt rund fünf Stunden mit Reiseinhalten und riefen 141 Seiten auf. Doch diese Suche verändert sich. Immer mehr Reisende nutzen KI-Chatbots, um die Recherche zu verkürzen und sich passende Urlaubsziele vorschlagen zu lassen.

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