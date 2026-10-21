Google-Rezensionen, Vergleichsportale, Reiseblogs, Veranstalterseiten – die Zahl der Orte im Netz, die für eine Urlaubsbuchung relevant sein können, ist groß, sie zu lesen, kostet Zeit. Einer Expedia-Studie von 2023 zufolge beschäftigten sich Urlauber in den 45 Tagen vor einer Onlinebuchung im Schnitt rund fünf Stunden mit Reiseinhalten und riefen 141 Seiten auf. Doch diese Suche verändert sich. Immer mehr Reisende nutzen KI-Chatbots, um die Recherche zu verkürzen und sich passende Urlaubsziele vorschlagen zu lassen.