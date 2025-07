Es gibt diesen Moment, in dem eine technische Erfindung plötzlich ans Licht tritt, die Wasseroberfläche durchstößt wie ein Vulkan, der viele Jahre lang unsichtbar war und nun plötzlich Lava spuckt und riesige Aschewolken in die Atmosphäre bläst. Beim Internet war es der Browser Netscape Navigator, der einer breiten Öffentlichkeit ermöglichte zu erkennen, wozu dieses World Wide Web in der Lage war. Bei den Smartphones definierte Apples iPhone den neuen Maßstab, die Technologie verbreitete sich danach wie ein Lauffeuer. Bei der wohl bedeutendsten technischen Entwicklung unserer Zeit, der künstlichen Intelligenz (KI), war dieser Moment die Vorstellung von Chat-GPT Ende 2022.

Doch all diesen Momenten gingen lange Entwicklungszeiten voraus. Zeiten, in denen Forscher neue Pfade beschritten, oft gar nicht ahnend, wohin das alles einmal führen würde. Sobald das Potenzial einer Technologie dann erkannt wird, ist oft von einer Revolution die Rede und es werden meist überzogene Erwartungen damit verbunden. Nur um in der Folge der Enttäuschung zu weichen, dass doch nicht alles so reibungslos klappt, wie manche (Ingenieure) sich das gedacht haben. In dieser Phase scheint gerade die KI zu stecken.

Unzweifelhaft wird KI das Leben der heutigen und vor allem das der nachwachsenden Generationen prägen. Auch und gerade bei der Arbeit. Und wenn handwerkliche dominierte Berufe wie etwa die von Heizungs- und Sanitärinstallateuren auch womöglich Unterstützung von KI-gesteuerten Robotern bekommen, der mehrere Zentner schwere Heizkessel in die Keller schafft, ihre Fähigkeiten werden doch gefragt bleiben.

Der Hype ist groß, oft hapert es aber noch an der Umsetzung

Eher ersetzbar sind Tätigkeiten im Büro, die keine besonderen kreativen Fähigkeiten erfordern, etwa durch die sogenannten KI-Agenten. Um diese Software herrscht gerade ein großer Hype. Während einerseits das Potenzial unbestritten riesig ist, krankt es zumindest derzeit oft noch an der Umsetzung. Ein ganzer Berufszweig lebt mittlerweile davon, die Fehler auszubügeln, die bei der Einführung von KI gemacht wurden und werden.

Vergleichbar ist das mit dem autonomen Fahren. Obwohl es, glaubt man früheren Versprechungen einiger Hersteller, längst weit verbreitet sein müsste, ist es im Wesentlichen noch immer im Testbetrieb. Und dort, wo solche Fahrzeuge routinemäßig im Einsatz sind, kommt es oft genug zu Problemen. Die reale Welt ist einfach zu komplex, und die Technologiegeschichte lehrt auch, dass die letzten 20 Prozent einer technischen Entwicklung bis zur Reife meist genauso lange dauern wie die ersten 80.

Kommen wird die KI-Welle aber unweigerlich, weil in vielen industrialisierten Ländern bereits jetzt Fachkräfte fehlen. Die öffentlichen Verwaltungen etwa tun sich besonders schwer, Nachwuchs zu finden. Die oft regelbasierten Tätigkeiten würden sich aber von KI-Agenten in vielen Fällen zumindest gut vorbereiten lassen.

Menschen werden Jobs verlieren

Trotzdem könnte es dazu kommen, dass KI-Systeme Menschen von ihren Arbeitsplätzen verdrängen. Und zwar dann, wenn sich die Technik weiterentwickelt, die Fehlerrate abnimmt und ihre Nutzung und Überwachung durch Menschen einfach ist. Viele Unternehmen werden im Konkurrenzkampf nicht darum herumkommen, KI anstelle von Menschen einzusetzen, wenn sie nicht aus dem Geschäft gedrängt werden wollen.

Andererseits wird die neue Technik auch viele Jobs hervorbringen – irgendjemand muss die KI-Systeme ja betreuen und überwachen. Und wenn sie wirklich so allgegenwärtig wird, wie viele mit Recht annehmen, wird es auch viel zu tun geben für sie. Es werden nur in aller Regel nicht alle derjenigen diese Jobs übernehmen können, die durch KI den ihren verloren haben. Denn dafür braucht es besondere Qualifikationen, etwa IT-Kenntnisse.

Volkswirtschaftlich gesehen muss die KI-Welle also kein alles verschlingender Tsunami sein. Vieles wird nicht so einfach ersetzbar sein, wie es KI-Apologeten versprechen. Aber es wird Härten geben, für die die Politik sich Gegenmaßnahmen überlegen sollte. Und auch diejenigen, die es treffen könnte, täten gut daran, nicht nur zu hoffen, dass schon nicht alles so kommen werde. Sondern sollten sich weiterbilden und nicht wie Kaninchen auf die Schlange starren.