Die KI-Welle kommt vielleicht nicht ganz so schnell, wie manche vorhergesagt haben. Aber sie kommt – und Abwarten ist keine Lösung.

Es gibt diesen Moment, in dem eine technische Erfindung plötzlich ans Licht tritt, die Wasseroberfläche durchstößt wie ein Vulkan, der viele Jahre lang unsichtbar war und nun plötzlich Lava spuckt und riesige Aschewolken in die Atmosphäre bläst. Beim Internet war es der Browser Netscape Navigator, der einer breiten Öffentlichkeit ermöglichte zu erkennen, wozu dieses World Wide Web in der Lage war. Bei den Smartphones definierte Apples iPhone den neuen Maßstab, die Technologie verbreitete sich danach wie ein Lauffeuer. Bei der wohl bedeutendsten technischen Entwicklung unserer Zeit, der künstlichen Intelligenz (KI), war dieser Moment die Vorstellung von Chat-GPT Ende 2022.