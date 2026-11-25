Das Wort von Ludovic Subran hat Gewicht. Der Franzose ist seit Herbst 2019 Chefökonom bei der Allianz , ein Posten, der intern mal als der des „Hofnarrs“ gelabelt wurde, also der Einzige, der dem König die Wahrheit sagen darf. Seit Januar 2025 ist Subran zusätzlich mitverantwortlich für rund 750 Milliarden Euro, die die Allianz investiert. Subran sagt immer klar, was Deutschland und die Deutschen mit ihrem Geld anstellen sollten. Er hat zudem ein Buch über ökologisch sinnvolle Investments geschrieben. Er will, dass Geld mit einem Ziel arbeitet. Subran eckt in Deutschland immer wieder an, weil er eine Art umgekehrter Ordoliberaler ist. Die in Deutschland lange Zeit einflussreichen Ordoliberalen wollen einen starken regulatorischen Rahmen für die Wirtschaft, der Staat soll sich aber mit fiskalischen Impulsen zurückhalten. Subran will das Gegenteil. Der Staat müsse Unternehmen mit viel Geld sagen, was passieren soll, sich dann aber aus den Details heraushalten. Gerade biete sich im Wettlauf um KI-Gewinne dafür volkswirtschaftlich gesehen wieder eine perfekte Gelegenheit, um die Theorie zu testen.

SZ: Herr Subran, die großen KI-Modelle kommen aus den USA und China. Hat Deutschland das Rennen schon verloren?

Ludovic Subran: Gerade gilt alles, was aus den USA kommt, besonders bei KI, als großartig und der Rest als schlecht. Aber man beherrscht die Technologie der Zukunft nicht, nur weil man sie herstellt. Die Anwendung zählt fast genauso viel. Die Deutschen haben den Buchdruck erfunden, aber es waren die Niederländer, die das Geschäft damit machten, einfach weil sie liberaler waren.

Allianz-Chefökonom Ludovic Subran ist sicher, dass der deutsche Mittelstand bei KI gute Karten hat, wenn das Thema nicht verschlafen wird. Foto: Allianz

Das Fraunhofer-Institut hat MP3 erfunden, verdient haben andere.

Eben. Und wenn ich sehe, was kleine Länder wie Singapur oder die Golfstaaten machen, glaube ich: Auch Deutschland kann bei der Anwendung von KI vorn dabei sein. Irgendwann will man es aus Souveränitätsgründen vielleicht auch selbst produzieren. Aber jetzt geht es um die Nutzung. Mich überrascht sehr, wie wenig sich die Politik für KI interessiert.

Wenn Sie Kanzler wären, was würden Sie mit Blick auf KI tun?

Ich würde eine massive KI-Offensive für Deutschland starten, fast wie ein Manhattan-Projekt (Das US-Projekt für den Bau der Atombombe, Anm. d. Red.). Dafür muss zuerst die Infrastruktur da sein, deshalb ist Energie so wichtig. Die Deutschen haben die Ingenieure, Industrieunternehmen, die KI einsetzen können, Dienstleister und Menschen, die man dafür ausbilden kann. Ich würde sehr viel Geld investieren, das könnte man auch den Bürgern erklären: Mit KI vermeidet das Land trotz der demografischen Entwicklung einen Engpass an Arbeitskräften.

Aber die Deutschen misstrauen der KI.

Deshalb müssen Sie umso mehr investieren und die Unternehmen begleiten. Nicht die großen Unternehmen wie die Allianz, wir schaffen das selbst. Es geht um die kleineren Firmen. In Europa sehe ich kaum jemanden, der das vorantreibt. Frankreich versucht es, aber dort fehlen das Geld und die Unternehmen, die durch KI-Anwendung wirklich etwas bewegen könnten. Wenn ich mit deutschen Vorstandschefs rede, sind das alles intensive KI-Nutzer. Es geht aber darum, daraus eine große Agenda zu machen.

Die Politik auf EU-Ebene hat zumindest den AI Act verabschiedet.

Das reicht nicht. Regulierung muss ganzheitlich sein. Wo sind die Sozial- und Arbeitsminister? Wir müssen auch über die Verteilung der Wertschöpfung reden. Das sehe ich bisher nirgends.

Wie schauen Sie als Investor auf KI – ist das eine Blase?

Die Finanzierung des KI-Investitionsbooms wird zunehmend instabil. Wir erleben gerade einen „Darwin-Moment“: Die Anleihemärkte trennen die Starken von den Schwachen. Es wird Korrekturen geben, aber die Technologie selbst ist keine Blase. Es gibt mehrere Probleme.

Welche?

Erstens die Enge des Marktes. Wir reden mit Anthropic und Open AI über zwei relevante Player. Zweitens wird ein Realitätscheck kommen, was diese Technik leistet und was nicht. Alles heißt KI, aber es sind Sprachmodelle – sie können zum Beispiel nicht rechnen. Drittens die Knappheit von Talent, Energie und Chips. Und viertens die Politik: Ich wette, dass der nächste demokratische Präsidentschaftskandidat in den USA mit einer Anti-KI-Botschaft antreten wird.

Die Erzählung aus den USA lautet: KI ist deflationär, macht also alles billiger.

Das glaube ich nicht, jedenfalls nicht heute oder nicht morgen. Es wird viel Reibung geben. Tokens (die Einheit, in der KI-Verbrauch abgerechnet wird, Anm. d. Red.) werden zwar billiger, aber der Verbrauch steigt massiv. KI-Nutzung wird also auf nicht lineare Weise teurer. Gleichzeitig bleiben die Lohnkosten, weil nicht jeder gleich gut darin ist, mit KI produktiver zu werden. Es gibt individuelle Produktivitätsgewinne, aber nicht unbedingt gesamtwirtschaftliche. Alle sparen ein bisschen Zeit. Spart das Unternehmen Zeit? Nein. Wenn die Firma keine neue Aufgabe für Sie hat, stecken Sie die Zeit woanders hin. Wer alt genug ist, erinnert sich ans frühe Internet: Ich hatte als einziger E-Mail, konnte sie aber niemandem schicken. Das hilft erst mal nicht.

Könnte beispielsweise eine Zeitung durch KI mit weniger Leuten die gleiche Qualität produzieren?

Das kann sein. Aber nicht so, wie es sich die Jungs im Silicon Valley vorstellen, die Gras rauchen und ein Grundeinkommen für alle versprechen. Die KI nimmt uns Aufgaben weg, nicht Jobs. Die Frage ist, ob wir neue Aufgaben finden. Und ob die Menschen, deren Aufgaben weitgehend die KI übernimmt, einen anderen Job zu einem ähnlichen Lohn finden. Viele Junge sind zu großen Industriekonzernen gegangen, weil die Gehälter dort besser waren als im Handwerk. Diese Löhne werden eine Weile lang noch künstlich hoch bleiben, obwohl KI die Aufgaben jetzt eigentlich billiger erledigt. Aber wir müssen anfangen, die große Umverteilung der Arbeit zu organisieren.

Die Deutschen wechseln meist weder den Wohnort noch die Branche.

In Deutschland denkt man in Branchen, mit festen Laufbahnen und Tarifverhandlungen. In der KI-Wirtschaft muss sich das ändern. Wer einen KI-Masterplan will, muss die Arbeitsmarktpolitik neu denken. Manche Schwellenländer sind womöglich besser aufgestellt. Dort misstraut man der KI weniger, und es gibt weniger dominante Branchen, um die sich alles dreht. Die Leute sind eher gewohnt, den Job zu wechseln. Bei Unternehmen könnte es ähnlich sein: Große Konzerne mit riesigem Compliance-Apparat führen so etwas womöglich nur langsam ein. Deshalb muss es eine nationale Priorität sein. Man muss dafür sorgen, dass alle mitkommen: KI für die Masse, nicht für die Klasse. Davon hängt ab, ob der Wandel gelingt.

Gibt es bei der Allianz eigentlich diese Aufgaben, die früher acht Stunden dauerten und jetzt eine?

Oh ja, in vielen Bereichen. Auch in meinem eigenen Job gibt es Dinge, für die ich vier Stunden gebraucht habe und jetzt eine.

Und was machen Sie mit den anderen drei?

Ich suche noch. Es ist auch ein wenig Selbstfindung. Weil ich mich dann an Aufgaben wagen muss, die unbequemer sind, in denen ich vielleicht nicht gut bin. Das ist ein Luxus, ein exorbitantes Privileg. Viele haben das nicht. Und lassen Sie mich einen Mythos entkräften: Nein, wir stellen nicht weniger junge Leute ein. Es geht nicht um Jobs, es geht um Aufgaben. Die große Frage für Führungskräfte ist: Welche Aufgaben gebe ich jemandem, der jetzt sieben Stunden am Tag freihat?

Und wenn man keine findet?

Vielleicht liegt die Aufgabe dann auch woanders. Es gibt ja genug zu tun auf der Welt. Wir brauchen mehr Lehrer, mehr Pflegekräfte, mehr Leute in der Instandhaltung. Und vielleicht bin ich altmodisch, aber ich glaube daran, dass Menschen sich durch Arbeit verwirklichen. Der Typ aus dem Silicon Valley fragt: Wozu musst du arbeiten, wozu brauchst du Kollegen? Ich glaube, Arbeit gibt einem viel mehr als ein Gehalt. Ich habe einen sehr unmarxistischen Blick auf meinen Job. Ich redigiere etwa gern Texte, ich lese gern die Forschung meines Teams, schlage Dinge vor, setze neue Schwerpunkte. Die KI könnte das auch, ich könnte es Claude geben. Aber es macht mir Freude, und es geht um mehr als das Papier, es geht um das Gespräch darüber.

In vielen Branchen ist das eine Kernfrage: Was darf die KI tun, was müssen Menschen tun, vielleicht auch um Mensch zu bleiben?

KI wird uns gerade als Schicksal präsentiert: Die KI kommt, sie holt sich deinen Job, aber du darfst sie kontrollieren. Das ist eigentlich traurig. Ich glaube nicht daran. Fortschritt bringt einem etwas, man muss herausfinden, was man damit machen kann. Dafür müssen sich die Politik und die Unternehmen ändern, und die Menschen müssen die Möglichkeit haben, sich zu ändern.

Was muss sich am Arbeitsmarkt ändern? Brauchen wir einen bundesweiten Betriebsrat, der aufpasst, dass niemand durch KI arbeitslos wird?

Wir brauchen das genaue Gegenteil. Mein Credo ist: Seien Sie dirigistisch mit dem Geld und liberal mit den Institutionen. Die Politik muss Spielraum lassen, damit man sieht, was funktioniert und was nicht. Gerade beim Arbeitsrecht braucht es viel liberaleres Denken. Aber auch die Organisation der Unternehmen muss flexibler werden. Man muss alle Knöpfe gleichzeitig drücken. In der KI-Wirtschaft werden mehr Menschen öfter die Branche wechseln. Die Politik muss das unterstützen. Zum Beispiel bei der Portabilität von Betriebsrentenansprüchen.

Solche Reformen dauern in Deutschland Jahre.

Ein komplettes Konzept habe ich auch noch nicht. Aber ich weiß: Wer die Regeln vorbeugend lockert, erspart sich später Blut und Tränen. Der US-Ökonom Edmund Phelps, der im Mai gestorben ist, hat es „Mass Flourishing“ genannt. Phelps war kein großer Liberaler, aber liberal genug, um zu sagen: Es braucht eine Blüte in der Breite, man darf sich nicht konzentrieren, und dafür muss man lockerer werden. Ich habe ihn während meines Studiums in Frankreich gehört. Seine Vorlesung war eine Kritik an der Regulierungsökonomie. Aber er sagte auch: Marktwirtschaft gibt es nicht zum Nulltarif, man muss richtig Geld hinlegen.

Deutschland fehlt also die Lust am Ausprobieren.

Sie haben den Mittelstand, aber darunter entsteht wenig Neues. Wenn die einzige Antwort auf Verteidigung Rheinmetall heißt, haben wir ein Problem. Philippe Aghion, der vergangenes Jahr den Nobelpreis gewann, hat das gut zusammengefasst: Habt gern eure Champions, aber ihr braucht mehr als eure Champions. Nicht zu viel besteuern und regulieren, ein paar Knoten lösen und schauen, was passiert.

Bei solchen Experimenten gibt es immer Verlierer.

Das stimmt. Für Mütter, die nach drei oder fünf Jahren Kinderpause zurück auf den Arbeitsmarkt kommen, ist das Risiko, abgehängt zu werden, viel höher als früher, weil sich Organisation und Prozesse in den Unternehmen so schnell ändern. Dabei wäre die KI-Wirtschaft eigentlich gut damit vereinbar, Kinder großzuziehen.

Was heißt die KI-Wirtschaft für die Kinder von heute?

Die frühe Aufteilung auf Schulformen ist in der KI-Wirtschaft erst recht ein Problem. Studien zufolge hilft KI den Schwächeren dabei, zu den Stärkeren aufzuschließen. Wenn eine Art zu unterrichten für ein Kind nicht funktioniert, kann KI ihm helfen, viel schneller aufzuholen, weil sie das Lernen personalisiert. Die Übergänge zwischen Bildungswegen und zwischen Jobs müssen leichter werden, und KI wird sie leichter machen.

Was heißt das für den Weg von der Schule in den Beruf?

Das System der Ausbildungsberufe gibt Deutschland eigentlich einen Vorsprung für die KI-Wirtschaft. Das ist eine gute Art, in einem sich schnell ändernden Umfeld zu lernen und zu arbeiten. Härter wird es für die, die den langen Weg gegangen sind. Mit 30 nach der Promotion anfangen und feststellen, dass es nichts für einen gibt, das ist hart. Aber auch wer früh in den Beruf geht, muss lernfähig bleiben. Denken Sie ans Programmieren: In Frankreich sind überall Coding-Schulen aus dem Boden geschossen, und heute will die Absolventen niemand mehr.

Ist das nicht sehr kurzsichtig? Wenn niemand mehr Programmieren kann, diktieren KI-Unternehmen die Preise.

Ja, wenn wir alles Programmieren an die KI auslagern, haben wir in zehn Jahren das Atomkraftwerk-Syndrom. In Frankreich weiß kaum noch jemand, wie man ein Kernkraftwerk betreibt, weil wir vor 20 Jahren aufgehört haben, Nuklearingenieure auszubilden. Also muss man vielleicht trotzdem ein bisschen programmieren lernen.

Das klingt alles nach einer Zeit der großen Unsicherheit.

Ich vergleiche es gern mit der Renaissance, und die Leute halten mich für verrückt. Erst gab es das Dogma. Dann kommt die empirische Evidenz, die Erde dreht sich um die Sonne. Das bedeutet: Mist, alles, was man mir beigebracht hat, stimmt nicht. So ist es jetzt wieder. Wir hatten Regeln, und jetzt müssen wir Empiriker werden. Das Problem ist, unsere derzeitigen Institutionen lassen Empiriker nicht gedeihen.