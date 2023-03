Von Helmut Martin-Jung

Haare wie ein nasser Mopp, darunter quellen die Augen tellergroß hervor - Sarah Andersen könnte sogar auf den immer gleichen gestreiften Pulli verzichten, man würde die Hauptfigur ihrer im Web erscheinenden Comics noch immer erkennen. Es geht darin halb autobiografisch um das Leben einer jungen Frau und ihrer Katze in den USA, um die kleinen Dinge des Alltags, feministisch angehaucht. Zuerst entdeckte die amerikanische Rechte die Comics. Sie tauschten die Texte in den Sprechblasen aus, veröffentlichten sie im Netz. Jemand entwickelte sogar eine Computerschriftart auf Basis ihrer Handschrift, damit es noch leichter und schneller ging, ihren Comics völlig andere Botschaften unterzujubeln als von der Künstlerin beabsichtigt. Das war verstörend.

Doch was danach kam, hat eine ganz andere Wucht. Kunst sei doch etwas zutiefst Persönliches, schrieb Andersen vor einigen Wochen in einem Beitrag in der New York Times, "und Künstliche Intelligenz hat gerade die Menschlichkeit daraus entfernt und die Arbeit meines Lebens auf einen Algorithmus reduziert". Die Comics von Sarah Andersen waren Teil der Milliarden an Trainingsbildern, mit der man KI-Software gefüttert hatte, um sie zu trainieren. Wer einen Comic im Stil von Andersen - wie soll man das nennen? - erzeugen will, braucht nun in die Software nur mehr einen Satz einzutippen wie: "Zeichne mir einen Comic im Stil von Sarah Andersen, in dem dies und das passiert."

Keine Zustimmung, kein Verweis, erst recht kein Geld

So wie Andersen fragen sich nun viele Künstler, wie sie auf die neue Technologie reagieren sollen. Für Matthew Butterick ist die Sache klar. Der Jurist, Typograph, Programmierer und Schriftsteller aus Los Angeles ist einer der Anwälte in zwei Sammelklagen gegen die Hersteller von Programmen wie Copilot und Stable Diffusion. Viele Künstler, schreibt er auf seinem Blog, seien "besorgt darüber, dass KI-Systeme mit gewaltigen Mengen an urheberrechtlichen geschützten Werken trainiert werden - ohne Zustimmung, ohne Autorenhinweis und ohne Entschädigung". Eine der Klägerinnen in der jüngsten Sammelklage: Sarah Andersen.

Ist es also überhaupt legal, mit solcher Software zu arbeiten? Noch ist die Sache nicht entschieden - gut möglich, dass sie bis zu den höchsten Gerichten ausgefochten werden muss. Denn die Angelegenheit ist juristisch ziemlich diffizil.

Wer soll als Schöpfer eines Kunstwerkes gelten? Die Maschine? Der oder die aufs Knöpfchen gedrückt hat? Die Entwickler der Software? Oder doch die Künstlerinnen und Künstler, deren Werke als Trainingsgrundlage dienten? Drohen dem- oder derjenigen, die mit KI-Bilderzeugern arbeiten, womöglich Schadenersatzforderungen von Künstlern?

Das wäre auch für die Hersteller von Software für Kreative ein Problem. Ein Problem, dem sich Adobe, mit Programmen wie Photoshop oder Illustrator einer der führenden Hersteller auf diesem Gebiet, gar nicht erst aussetzen will. Die KI-basierte Bilderzeugungs-Software, die der amerikanische Konzern an diesem Dienstag präsentiert hat, entstand ausschließlich auf der Basis von Adobes eigener Sammlung an sogenannten Stockfotos. Das sind Bilder, die auf Vorrat gemacht werden und meist allgemeine Situationen zeigen wie etwa Mann und Frau im Büro. Außerdem flossen Bilder ein, für die kein Copyright gilt, entweder wegen entsprechender Lizenzen oder aber weil die Frist abgelaufen ist, in der ein Urheberrecht geltend gemacht werden kann.

Sicherheit für Kreativ-Profis

Die generative KI von Adobe sei "mit Blick auf die Sicherheit in einem kommerziellen Umfeld entwickelt" worden, sagt Ely Greenfield, Technikchef für digitale Medien bei Adobe. Existierende Software wie Stable Diffusion leiste Erstaunliches. "Aber wenn wir mit Leuten aus der Kreativwirtschaft reden, gibt es immer viele Fragen rund um mögliche Probleme mit dem Copyright."

Dass eine Firma wie Adobe Entwicklungen wie die der KI-basierten Bilderzeugung nicht einfach ignorieren kann, ist klar. Bereits im Herbst hatte die Firma eine ganze Reihe von Software-Werkzeugen präsentiert, mit denen sich zum Beispiel in einem Bild aus einer Sommer- eine Winterlandschaft machen lässt. Oder ein Programm, mit dessen Hilfe aus einem gewöhnlichen Foto ein Video wird, in dem die abgebildete Person tanzt.

Solche neuen Möglichkeiten werfen noch andere rechtliche Fragen auf. Auf einem Werbefoto wird ein künstlich geschaffener Winter wohl kaum ein Problem sein, in einem Nachrichtenbild aber sehr wohl. Adobe will dem begegnen, indem jedes von der KI erzeugte Bild in den Metainformationen auch als solches gekennzeichnet wird. Adobe hat die sogenannte Content Authenticity Initiative gegründet, der einige andere Branchengrößen wie Microsoft angehören. Informationen über die Urheberschaft können mit Bildern verknüpft werden.

Guckt wirklich irgendjemand in die Metadaten eines Fotos?

Die Frage aber ist, ob sich etwa in den sozialen Medien wirklich viele die Mühe machen werden, diese Informationen zu prüfen. Ganz abgesehen natürlich davon, dass diese Informationen auch gelöscht werden können. Ähnliches gilt für eine Funktion, die Adobe ebenfalls einführen will: einen Eintrag in den Metainformationen, dass ein Bild nicht zum Trainieren von KIs genutzt werden soll.

Im Prinzip ließe sich schon heute argumentieren, dass das massenhafte Erfassen von Bildern eigentlich illegal ist. Manche der Unternehmen haben allerdings einen Trick angewendet. Die Bilder haben sie nicht selbst gesammelt, sondern Forschungseinrichtungen, die ihre Software in Lizenz weitergeben. Der Technologe Andy Baio, früher Technikchef bei der Crowdfunding-Plattform Kickstarter, nennt das recht nüchtern "KI-Datenwäsche".

Und wie so oft zeigt sich, dass die Rechtsprechung der Realität hinterherhinkt. Demnächst allerdings soll der Supreme Court, das höchste Gericht der USA, ein Urteil dazu fällen, wie es eigentlich steht um die faire Nutzung fremder Inhalte. Der Fall: Andy Warhol, der Bilder von Prince zu eigenen Kunstwerken verarbeitete. Warhol starb zwar schon 1987, Prince 2016. Das Urteil aber könnte nun so grundsätzlich ausfallen, dass es auch die KI-Bilderzeugung erfasst.