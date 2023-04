Millionen Versicherungskunden wechseln jedes Jahr ihre Kfz- Versicherung, um Prämien zu sparen. Wer kündigen will, muss dies bis spätestens Ende November tun.

Wer in finanzieller Not ist, denkt oft darüber nach, seine Versicherungen zu kündigen. Das ist bei manchen Policen richtig, aber bei anderen eine schlechte Idee. Welche Alternativen es gibt.

Von Herbert Fromme, Köln

Es geht um ordentliche Summen: Deutsche Haushalte zahlen im Schnitt mehr als 4000 Euro pro Jahr für Versicherungen. Wenn es finanziell eng wird, kann das zum Problem werden. Was tun, wenn das Geld nicht reicht für die fälligen Beiträge? "Die erste Frage ist natürlich, welche Versicherung wirklich wichtig ist", sagt Sandra Klug von der Verbraucherzentrale Hamburg. "Alle anderen kann man auf den Prüfstand stellen."

Das kann bedeuten, dass man diese Policen kündigt oder künftig nicht mehr abschließt. Dazu gehören fast immer Brillen- und Handyversicherungen, Policen gegen Glasbruch, die Insassenunfallversicherung, die Restschuldversicherung ebenso wie die Reisegepäckpolice. Und: Muss die Kaskoversicherung bei dem 15 Jahre alten Wagen wirklich noch sein? Andererseits: Die Haftpflichtversicherung für den Wagen ist vorgeschrieben. Und die private Haftpflichtversicherung sollte man auch nicht aufgeben, ebenso wenig wie eine vernünftige Berufsunfähigkeitsabsicherung oder die Gebäudeversicherung.

Eine solche Überprüfung des Versicherungsordners ist ohnehin regelmäßig sinnvoll, selbst wenn das Geld nicht besonders knapp ist. Aber in Zeiten besonders enger Finanzen kann es vorkommen, dass die Mittel einfach nicht reichen, um den fälligen Beitrag zu zahlen.

Die Versicherungen haben wenig Interesse, ihre Kunden wegen eines Zahlungsengpasses zu verlieren

Wer Probleme hat, sollte unbedingt mit dem Versicherer reden. Denn die Gesellschaften haben wenig Interesse, Kunden wegen eines Zahlungsengpasses zu verlieren. "Wenn ein Kunde zeitlich überschaubare Probleme hat, können wir Maßnahmen einleiten wie die Stundung", erläutert Torsten Uhlig, Vorstandsmitglied bei der Signal Iduna. "Man kann mit dem Versicherer eine Vereinbarung treffen, die Beiträge für einen bestimmten Zeitraum zu stunden und diese Beiträge in Raten nachzuzahlen." Der Vorteil laut Uhlig: Der Versicherungsschutz bleibt erhalten. Die Situation ist von Sparte zu Sparte unterschiedlich. Hier die drei Sparten, in denen sich ein Zahlungsnotstand besonders drastisch auswirken kann:

Lebensversicherung

Hier sind meistens die höchsten Beiträge fällig, deshalb ist die Verlockung groß, einfach zu kündigen. "Man sollte prüfen, ob eine vernünftige Berufsunfähigkeitsversicherung enthalten ist", sagt Verbraucherschützerin Klug. "Die sollte man unbedingt erhalten." Allerdings: Wenn die vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente sehr klein ist, sollte das die Kundin oder den Kunden nicht daran hindern, einen Vertrag beitragsfrei zu stellen oder sogar (mit finanziellen Verlusten) zu kündigen, glaubt Klug.

"Kapitalbildende Lebensversicherungen haben selten einen hohen Risikoschutz, auch nicht bei der Berufsunfähigkeit", hat sie beobachtet. Wer eine Risikoabsicherung zum Schutz der Familie braucht, sollte sie lieber separat abschließen und nicht mit dem Sparvorgang verquicken.

Torsten Uhlig gibt zu bedenken, dass sich bei fast allen Menschen der Gesundheitszustand im Laufe der Zeit verschlechtert. Wer jetzt seine Lebensversicherung kündigt und in ein paar Jahren später neu abschließen will, muss mit deutlich höheren Beiträgen für den Risikoschutz rechnen. "Alle Betroffenen sollten nach Lösungen suchen, bei denen der Gesundheitszustand, den ich bei Abschluss hatte, für die Risikobeiträge der Lebensversicherung quasi konserviert wird", sagt Uhlig. Auch hier sei eine Beitragspause in den meisten Fällen möglich.

Wenn es sich um eine fondsgebundene Lebensversicherung handelt, gibt es noch eine weitere Möglichkeit. "Der Kunde kann aus dem Fondsguthaben etwas Geld entnehmen, um die Liquiditätsengpässe zu überbrücken", erläutert Uhlig. Dann gibt es bei Ablauf zwar eine geringere Auszahlung, aber der Versicherungsschutz bleibt erhalten.

Wenn reine Risikolebensversicherungen Probleme machen, besteht die Möglichkeit, die Summe zu reduzieren. Wer bislang 200 000 Euro abgesichert hat, könnte das auf 100 000 Euro senken. Auch bei der Berufsunfähigkeitsrente gibt es Möglichkeiten, durch Leistungsabsenkung die Belastung zu reduzieren.

Private Krankenversicherung

"Wenn es in der privaten Krankenversicherung eng wird, sollte man unbedingt sehen, ob es einen günstigen anderen Tarif bei dem Unternehmen gibt", rät Klug von der Verbraucherzentrale. Denn jeder Privatversicherte hat laut Paragraph 204 des Versicherungsvertragsgesetzes immer das Recht, intern auf einen anderen, günstigeren Tarif zu wechseln.

Das ist bei Versicherten, die schon einige Jahre dabei sind, auf jeden Fall sinnvoller als die Kündigung und der Neuabschluss bei einer anderen Gesellschaft. Denn seit Vertragsabschluss wurden erhebliche Alterungsrückstellungen aufgebaut, die beim Wechsel der Gesellschaft nur zum Teil mitgenommen werden können.

Wer vorübergehend nicht privat versichert ist, kann fast immer eine sogenannte Anwartschaftsversicherung abschließen. Mit einem geringen Beitrag sorgen sie oder er so dafür, bei einer Rückkehr zu den früher geltenden Bedingungen einschließlich des Gesundheitszustandes abgesichert zu sein.

Die privaten Krankenversicherer (PKV) sind auch verpflichtet, einen Basistarif anzubieten, der in seinen Leistungen denen der gesetzlichen Krankenkassen entspricht und für den Hilfsbedürftige oft Unterstützung vom Staat erhalten. Der Basistarif ist nicht zu verwechseln mit dem Notlagentarif: In den werden Kunden nach der zweiten erfolglosen Mahnung überführt. Abgesichert sind dann nur Kosten für die Akutversorgung, die Prämien sind sehr viel niedriger als in normalen PKV-Tarifen.

Eine Tarifumstellung innerhalb der verschiedenen Tarife des Versicherers sei fast immer die bessere Lösung als in den Notlagentarif umgestellt zu werden, erklärt Versicherungsmanager Uhlig. Er empfiehlt dafür ein Gespräch mit einem Vertreter des Versicherers.

Im Rahmen der Covid-Gesetzgebung haben Regierung und Bundestag Regelungen zugunsten von Versicherten in wirtschaftlichen Schwierigkeiten geschaffen. Sie sind weiterhin gültig. Uhlig: "Der Paragraph 204 des Versicherungsvertragsgesetzes regelt, dass bei Umstellung in den Basistarif aufgrund von Hilfebedürftigkeit die problemlose Rückkehr in den Ausgangstarif möglich ist, wenn die Hilfebedürftigkeit binnen zwei Jahren wieder entfällt."

Allerdings: Günstig ist der Basistarif nicht unbedingt. Der Höchstbeitrag liegt bei stolzen 808 Euro.

Schließlich gibt es noch den Standardtarif als dritten Sozialtarif in der PKV. Die Leistungen ähneln denen der gesetzlichen Kassen, die Beiträge sind mit durchschnittlich etwa 400 Euro im Monat vergleichsweise niedrig. Er eignet sich gerade für Ältere, die ihre Beitragsbelastung langfristig senken wollen. Allerdings steht der Standardtarif nur Kunden offen, die ihren Vertrag vor 2009 abgeschlossen haben.

Kfz-Versicherung

Eine Haftpflichtversicherung für den Wagen ist Pflicht. Wer sie nicht zahlt, muss damit rechnen, dass binnen weniger Wochen das Fahrzeug stillgelegt wird. "Aber man sollte unbedingt prüfen, ob man die zusätzlichen Abdeckungen wirklich braucht", sagt Verbraucherschützerin Klug. Dazu zählt sie die Kaskoversicherung bei älteren Fahrzeugen und die Insassenunfallversicherung. "Außerdem sollte man sich in der Kfz-Versicherung umschauen, denn es kann bei einem Versicherungswechsel deutlich billiger werden."

Die Versicherer müssen erinnern und mahnen. Wenn die Kundin oder der Kunde zwei Wochen nach der Mahnung immer noch nicht gezahlt hat, kündigt der Versicherer und meldet das dem Kraftfahrt-Bundesamt. Polizei oder Ordnungsamt ziehen den Fahrzeugschein ein und kratzen das Siegel vom Kennzeichen.

"Vor den Mahnungen schicken wir ein Erinnerungsschreiben, dann die formalen Mahnungen", berichtet Uhlig. Wie lange dauert es in der Regel zwischen Fälligkeit des Beitrags und Stilllegung? "Das sind rund drei Monate", sagt er. Auch hier rät er zur frühzeitigen Kontaktaufnahme mit dem Versicherer oder dessen Vertreter.