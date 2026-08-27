„Unternehmerischer Erfolg sollte mit einer Förderung des Gemeinwohls einhergehen.“ Dieses Zitat des in der Nacht von Sonntag auf Montag verstorbenen Unternehmers Klaus-Michael Kühne findet man auf der Website der von ihm und seinen Eltern gegründeten Kühne-Stiftung. Das Zitat klingt zunächst selbstverständlich. Bekanntlich sehen das aber längst nicht alle Multimilliardäre so, auch wenn viele ähnliches behaupten. Kühne meinte es aber ernst, wie seine Stiftung beweist.
Klaus-Michael Kühne38 Milliarden Euro und keine Kinder
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Nach dem Tod des Unternehmers Klaus-Michael Kühne geht sein Vermögen an seine Stiftung. Wofür soll das Geld dort verwendet werden?
Von Jens Flottau und Nicolas Freund, Frankfurt/Zürich
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