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Klaus-Michael Kühne38 Milliarden Euro und keine Kinder

Lesezeit: 4 Min.

Der Unternehmer Klaus-Michael Kühne engagierte sich in seiner Geburtsstadt Hamburg überall, wo Geld fehlte, etwa bei der Elbphilharmonie.
Der Unternehmer Klaus-Michael Kühne engagierte sich in seiner Geburtsstadt Hamburg überall, wo Geld fehlte, etwa bei der Elbphilharmonie.
Markus Forte/IMAGO/Ex-Press

Nach dem Tod des Unternehmers Klaus-Michael Kühne geht sein Vermögen an seine Stiftung. Wofür soll das Geld dort verwendet werden?

Von Jens Flottau und Nicolas Freund, Frankfurt/Zürich

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„Unternehmerischer Erfolg sollte mit einer Förderung des Gemeinwohls einhergehen.“ Dieses Zitat des in der Nacht von Sonntag auf Montag verstorbenen Unternehmers Klaus-Michael Kühne findet man auf der Website der von ihm und seinen Eltern gegründeten Kühne-Stiftung. Das Zitat klingt zunächst selbstverständlich. Bekanntlich sehen das aber längst nicht alle Multimilliardäre so, auch wenn viele ähnliches behaupten. Kühne meinte es aber ernst, wie seine Stiftung beweist.

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