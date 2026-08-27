Nach dem Tod des Unternehmers Klaus-Michael Kühne geht sein Vermögen an seine Stiftung. Wofür soll das Geld dort verwendet werden?

„Unternehmerischer Erfolg sollte mit einer Förderung des Gemeinwohls einhergehen.“ Dieses Zitat des in der Nacht von Sonntag auf Montag verstorbenen Unternehmers Klaus-Michael Kühne findet man auf der Website der von ihm und seinen Eltern gegründeten Kühne-Stiftung. Das Zitat klingt zunächst selbstverständlich. Bekanntlich sehen das aber längst nicht alle Multimilliardäre so, auch wenn viele ähnliches behaupten. Kühne meinte es aber ernst, wie seine Stiftung beweist.