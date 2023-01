Von Jannis Brühl

In den Feuerschalen lodern Flammen, Eisstöcke rumpeln in ihrer Bahn, lila leuchten die Lampen. In einem Münchner Biergarten treffen sich an diesem Abend Enthusiasten der Kryptowährungen und anderer Kryptotechnik. Eingepackt in dicke Mäntel und Mützen verarbeiten sie bei Glühwein die Pleite von FTX, jener Online-Börse, die Milliarden ihrer Kundengelder verspekuliert hat. Seit FTX spektakulär unterging, hat die gesamte Krypto-Welt einen Imageverlust erlitten. Doch die Stimmung im Biergarten ist trotz kleiner ideologischer Grabenkämpfe - Ist der Bitcoin die einzig wahre Kryptowährung oder nicht? - ziemlich gut.