Der ehemalige Kryptowährungs-Unternehmer Sam Bankman-Fried ist in seinem Betrugsprozess verurteilt worden. Geschworene in New York sprachen ihn in sieben Anklagepunkten schuldig. Über das Strafmaß wird erst im März 2024 entschieden - es könnten mehr als 100 Jahre Gefängnis werden.