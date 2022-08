Eine Geburt kann traumatisch sein. Die Mentaltrainerin Kristin Graf verkauft Onlinekurse, in denen sie Frauen erklärt, wie sie unter Hypnose ohne Angst und mit weniger Schmerzen gebären können. Aber gelingt das wirklich?

Von Sonja Salzburger

Kristin Graf ist erst vor einer Woche umgezogen. In ihrer großzügigen Altbauwohnung in Berlin-Zehlendorf verraten noch ein paar zusammengefaltete Kartons im Flur, dass hier gerade erst Kisten ausgepackt und Regale und Schränke zusammengebaut wurden. Ein Mix aus modernen Möbeln im Scandi-Look und älteren Stücken mit Patina steht auf versiegelten Holzdielen, fast jede Ecke sieht so aus, als könnte Graf gleich loslegen mit der Arbeit. Und das hieße: ein Video für Instagram oder ihren Onlinekurs drehen.