Von Victor Gojdka, Frankfurt

Es waren die verflixten Sieben, die die Börsen rund um den Globus in Atem hielten. Sieben Wochen infolge war der US-Leitindex S&P 500 in den vergangenen Monaten gesunken, in der gesamten fast hundertjährigen Geschichte des Index gab es das überhaupt nur vier Mal. Während sich die Stimmung am Aktienmarkt merklich eingetrübt hat, wollen die weltweiten Notenbanken die Börsen diesmal allerdings nicht mehr um jeden Preis mit frischem Geld stützen. Umso genauer analysieren Finanzprofis nun, wo im Falle eines heftigen Ausverkaufs Risiken im Finanzsystem lauern. Die SZ erklärt fünf Fallstricke, die Anleger nun kennen sollten.