Online-Betrug Wie Kriminelle über Ebay Kunden abzocken

Echter Account, falscher Verkäufer: Die Trickbetrüger in den Internetportalen sind nur schwer zu erkennen.

Betrüger hacken Accounts in Internetportalen wie Ebay und verkaufen darüber Produkte, die gar nicht existieren.

Das Geld lassen sie sich auf Konten überweisen, die auf Namen von unbeteiligten Dritten laufen. Dabei nutzen sie das sogenannte Video-Ident-Verfahren.

Solche Betrugsfälle häufen sich seit etwa einem halben Jahr in Deutschland, berichten Verbraucherzentralen und Landeskriminalämter.

Von Felicitas Wilke

"Susanne und Stephan" verschickten ihre Nachrichten stets mit einem "lieben Gruß" und wünschten auch mal formvollendet einen "schönen 2. Advent". Trickbetrüger klingen anders, dachte sich Matthias Gruber und bestellte bei Ebay-Verkäufer "Stephan" im Dezember vergangenen Jahres eine gebrauchte Digitalkamera. "Günstig, aber nicht übertrieben billig" sei sie gewesen, kein Grund, um misstrauisch zu werden. Die 720 Euro sollte Gruber, der in Wirklichkeit anders heißt, aufs Konto von Susanne überweisen.

Kurz darauf meldete sich der echte Stephan: Sein Account war gehackt worden, eine Kamera hatte er bei Ebay nie zum Verkauf gestellt. Und Susanne, sollte sich herausstellen, hat mit Stephan nichts zu tun, sondern lebt Hunderte Kilometer entfernt und hat die 720 Euro wohl nie erhalten. Denn auch sie, so vermutet es die Polizei, wurde Opfer des gleichen Trickbetrügers - und hatte wohl gegen ihren Willen ein Konto bei einer Bank eröffnet.

Seit etwa einem halben Jahr mehren sich in Deutschland Fälle, wie sie Matthias Gruber, Stephan und Susanne erlebt haben. In Online-Foren tauschen sich Nutzer über die doppelte Betrugsmasche aus, auch die Verbraucherzentralen und Landeskriminalämter berichten davon. Immer wieder erschleichen sich Kriminelle Bankkonten, die auf den Namen eines unbeteiligten Dritten laufen. Darüber waschen sie beispielsweise Geld oder wickeln Zahlungen ab, die auf einem weiteren Betrug basieren, zum Beispiel auf niemals erfüllten Kaufverträgen bei Ebay.

Die Kriminellen erreichen Verbraucher über gefälschte Stellenanzeigen im Netz

Um ein Konto im Namen eines unbeteiligten Dritten zu eröffnen, haben die Betrüge ausgefeilte Strategien entwickelt. Eine besteht darin, im Namen bekannter Unternehmen wie Tchibo oder Zalando auf Online-Plattformen Stellenanzeigen zu schalten. Auf echt wirkenden Webseiten durchlaufen die Arbeitsuchenden einen vermeintlichen Bewerbungsprozess. Sie sollen ihren Personalausweis einsenden und werden "im laufenden Mailverkehr von den Tätern dazu aufgefordert, sich per Video-Ident-Verfahren zu identifizieren, da angeblich ein persönliches Vorstellungsgespräch nicht möglich sei". So schildert es das LKA Niedersachsen.

In Wahrheit eröffnen die leichtgläubigen Opfer online ein Bankkonto, auf das die Täter Zugriff haben. Denn sie eröffnen das Konto im Namen des Dritten, hinterlegen jedoch ihre eigenen Kontaktdaten und erhalten demnach auch die Zugangsdaten zum Konto. So erging es auch einer Berlinerin, die ihren Fall der Verbraucherzentrale geschildert hat. Auf einem Online-Portal entdeckte sie eine vermeintliche Anzeige der Deutschen Bahn für eine Stelle als Grafikerin in Heimarbeit und bewarb sich.

Bevor es mit dem vermeintlichen neuen Job losging, sollte sie bei der angeblichen "Partnerbank" online ihre Identität nachweisen. Da der vorgebliche Arbeitgeber ihr versichert hatte, dass sie das Konto lediglich für diesen Nachweis eröffnen müsse und es anschließend sofort gelöscht werden würde, schloss sie das Verfahren ab. Erst später erfuhr sie, dass es noch immer bestand und Dritte darüber Transaktionen abwickeln.

Offenbar nutzen die Kriminellen schwierige persönliche Situationen der Opfer gezielt aus: Verbraucherschützer berichten, dass vor allem Arbeitslose und Arbeitnehmer, die nur von zu Hause arbeiten können, von dieser Vorgehensweise betroffen sind.

Und noch etwas fällt auf. Wer sich mit der Betrugsmasche befasst, stößt immer wieder auf den Namen von N26 - und zwar nicht nur in den Fällen von Matthias Gruber und der Berliner Grafikerin. Die Direktbank aus Berlin hat sich auf Online-Banking mit dem Smartphone spezialisiert, gilt als besonders innovativ und wirbt damit, dass Kunden bei ihr innerhalb weniger Minuten ein Konto eröffnen können. Erst Anfang des Jahres hat das Unternehmen 260 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Das LKA Niedersachsen hat festgestellt, dass "vermehrt" N26 als "missbräuchlich verwendete Bank" festgestellt werden könne. Bei den Fällen, die den "Marktwächtern" bekannt sind, ist der Betrug sogar "immer im Zusammenhang mit der N26" aufgetreten.