Dass im Nahen Osten Krieg droht, war seit einigen Wochen immer deutlicher zu sehen: Zwar wurde noch verhandelt zwischen Teheran und Washington, zugleich aber verlegten die USA immer mehr Kriegsschiffe und Flugzeuge in die Region um Iran herum. Ob und wann es genau losgehen würde, wusste niemand. Dann starteten Amerikaner und Israelis am Samstagmorgen ihre Angriffe – und stürzten nicht nur die Menschen vor Ort, sondern auch die globale Wirtschaft in tiefe Unsicherheit.