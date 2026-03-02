Der Krieg, der am Wochenende mit den Angriffen der USA und Israels auf Iran begonnen hat, wirkt sich auf die ganze Welt aus. So ist der Nahe Osten auf vielen Wegen auch mit der europäischen Wirtschaft verknüpft. Die Folgen der Eskalation werden Verbraucher in Deutschland daher direkt im Alltag spüren. Welche Bereiche besonders betroffen sind.