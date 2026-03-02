Der Krieg, der am Wochenende mit den Angriffen der USA und Israels auf Iran begonnen hat, wirkt sich auf die ganze Welt aus. So ist der Nahe Osten auf vielen Wegen auch mit der europäischen Wirtschaft verknüpft. Die Folgen der Eskalation werden Verbraucher in Deutschland daher direkt im Alltag spüren. Welche Bereiche besonders betroffen sind.
EnergiepreiseWas der Krieg gegen Iran für Verbraucher bedeutet
Lesezeit: 5 Min.
Von Spritpreis bis Aktienfonds: Fünf Bereiche, in denen sich der Konflikt im Nahen Osten hierzulande auswirkt. Und welche Folgen es haben könnte, wenn die Kämpfe länger andauern.
Von Gunnar Herrmann und Nakissa Salavati
Transatlantische Beziehungen:Tschüss, Amerika!
Europa müsse dringend „die Macht der US-Techkonzerne brechen“, heißt es. Aber geht das überhaupt? Unser Autor gibt alles – und ersetzt sein altes Macbook durch einen Linux-Rechner.
Lesen Sie mehr zum Thema