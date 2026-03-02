Zum Hauptinhalt springen

EnergiepreiseWas der Krieg gegen Iran für Verbraucher bedeutet

Lesezeit: 5 Min.

Kraftstoffe werden teurer: An der Tankstelle bekamen Verbraucher die Folgen des Konflikts im Nahen Osten bereits am Wochenende zu spüren.
Kraftstoffe werden teurer: An der Tankstelle bekamen Verbraucher die Folgen des Konflikts im Nahen Osten bereits am Wochenende zu spüren. (Foto: Sebastian Kahnert/dpa)

Von Spritpreis bis Aktienfonds: Fünf Bereiche, in denen sich der Konflikt im Nahen Osten hierzulande auswirkt. Und welche Folgen es haben könnte, wenn die Kämpfe länger andauern.

Von Gunnar Herrmann und Nakissa Salavati

Der Krieg, der am Wochenende mit den Angriffen der USA und Israels auf Iran begonnen hat, wirkt sich auf die ganze Welt aus. So ist der Nahe Osten auf vielen Wegen auch mit der europäischen Wirtschaft verknüpft. Die Folgen der Eskalation werden Verbraucher in Deutschland daher direkt im Alltag spüren. Welche Bereiche besonders betroffen sind.

