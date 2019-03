5. März 2019, 18:02 Uhr Kreuzfahrtschiffe Albtraum ahoi

Kreuzfahrten versprechen Glück, Harmonie und Erholung - doch die Folgen für die Umwelt sind desaströs. Nun versucht die Branche gegenzusteuern, bevor die Passagiere ihr Gewissen entdecken.

Von Angelika Slavik , Hamburg

Natürlich geht nichts ohne die Wunderkerzen. Am Ende jeder Folge des "Traumschiffs" kommen die Wunderkerzen, sie stecken auf Torten, Schichtdesserts oder Obstsalat und sie sind das untrügliche Zeichen dafür, dass nun alles endlich wieder gut ist. Dass das streitende Ehepaar versöhnt, der böse Dieb einsichtig und das störrische Kind wieder glücklich ist. Die Welt ist, wie sie sein sollte, der Kapitän erhebt das Glas, die Chefstewardess wirft schmachtend-bewundernde Blicke. Auf in den nächsten Hafen! So ist Reisen auf dem Kreuzfahrtschiff ...