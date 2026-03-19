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Tui CruisesDie Gäste sind zu Hause, für die Besatzung geht die Reise weiter

Lesezeit: 2 Min.

Das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 4“ von Tui Cruises hängt im Nahen Osten fest (Archivbild).
Das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 4“ von Tui Cruises hängt im Nahen Osten fest (Archivbild). Philippe Turpin/picture alliance / Photononstop

Zwei große Kreuzfahrtschiffe von Tui Cruises hängen weiter in den Häfen von Doha und Abu Dhabi fest. Eine schwierige Situation für die Reederei – und die verbliebene Crew.

Von Sonja Salzburger

„Der Kapitän geht als Letzter von Bord“ – auf den Tui-Kreuzfahrtschiffen in Doha und Abu Dhabi ist diese Tradition derzeit gelebte Praxis. Während alle Passagiere längst von Bord sind, hängen die Mein Schiff 4 und die Mein Schiff 5 weiter fest, mit den Kapitänen und einer Rumpfcrew, die nicht weiß, wann es weitergeht.

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