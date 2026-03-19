„Der Kapitän geht als Letzter von Bord“ – auf den Tui-Kreuzfahrtschiffen in Doha und Abu Dhabi ist diese Tradition derzeit gelebte Praxis. Während alle Passagiere längst von Bord sind, hängen die Mein Schiff 4 und die Mein Schiff 5 weiter fest, mit den Kapitänen und einer Rumpfcrew, die nicht weiß, wann es weitergeht.