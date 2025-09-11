Kreuzfahrten boomen, doch die Schiffe sind häufig eine Belastung für die Natur und die Menschen in den Küstenregionen. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Reedereien sind groß.

Von Lea Hampel und Sonja Salzburger

In diesen Tagen werden Preise verliehen, Geschäfte gemacht und der Stand der Branche diskutiert. Die Kreuzfahrtindustrie trifft sich bei der Seatrade Europe in Hamburg. Den mehr als 250 ausstellenden Unternehmen und etwa 3500 Teilnehmern aus 90 Ländern mangelt es kaum an Themen in Zeiten des Kreuzfahrtbooms – und mit der Veröffentlichung des Umweltrankings am Donnerstagmittag dürfte der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) zusätzlichen Gesprächsstoff liefern. Das erste Fazit der Umweltschützer: Es hat sich einiges verbessert, vor allem bei kleinen Anbietern, aber die ganze Branche muss mehr tun für den Klimaschutz.