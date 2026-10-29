Passagiere der „Odyssey“ wollten der zweiten Amtszeit auf hoher See entgehen. Jetzt muss der Betreiber die Kreuzfahrt abbrechen. Auch wegen Trumps Krieg gegen Iran.

Drohnenaufnahme des Kreuzfahrtschiffs Odyssey beim Anlegen im Hafen von Sihanoukville. Die Passagiere mussten in Kambodscha von Bord gehen.

Sie flohen vor Trump auf einem Kreuzfahrschiff. Und es ging schief

„Einen schönen Tag noch, ciao, ciao!“ So endete die Durchsage, mit der rund 200 Passagieren das vorzeitige Ende ihrer Kreuzfahrt mit der Odyssey verkündet wurde. Lanette Canen und Johan Bodin, zwei Amerikaner mittleren Alters, haben eine Aufnahme davon auf der Videoplattform Youtube veröffentlicht.