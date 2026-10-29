Zum Hauptinhalt springen

TourismusAnti-Trump-Kreuzfahrt geht früher zu Ende als geplant

Lesezeit: 2 Min.

Drohnenaufnahme des Kreuzfahrtschiffs  Odyssey beim Anlegen im Hafen von Sihanoukville. Die Passagiere mussten in Kambodscha von Bord gehen.
Drohnenaufnahme des Kreuzfahrtschiffs Odyssey beim Anlegen im Hafen von Sihanoukville. Die Passagiere mussten in Kambodscha von Bord gehen.
SOVEIT YARN/REUTERS

Eigentlich wollten Passagiere der „Odyssey“ jahrelang um die Welt schippern, um Trumps zweiter Amtszeit zu entgehen. Nun muss der Betreiber die Kreuzfahrt vorzeitig abbrechen. Auch wegen Trumps Krieg gegen Iran.

Von Sonja Salzburger

SZ bei Google bevorzugen

„Einen schönen Tag noch, ciao, ciao!“ So endete die Durchsage, mit der rund 200 Passagieren das vorzeitige Ende ihrer Kreuzfahrt mit der Odyssey verkündet wurde. Lanette Canen und Johan Bodin, zwei Amerikaner mittleren Alters, haben eine Aufnahme davon auf der Videoplattform Youtube veröffentlicht.

Zur SZ-Startseite

Kreuzfahrt
:Auf der Flucht vor Trump: Vier Jahre auf hoher See

Ein Anbieter für Luxusreisen lockt Trump-Gegner mit einer vierjährigen Kreuzfahrt, um dessen Amtszeit zu entfliehen. Dafür braucht man viel Geld.

Von Gregor Scheu

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite