„Einen schönen Tag noch, ciao, ciao!“ So endete die Durchsage, mit der rund 200 Passagieren das vorzeitige Ende ihrer Kreuzfahrt mit der Odyssey verkündet wurde. Lanette Canen und Johan Bodin, zwei Amerikaner mittleren Alters, haben eine Aufnahme davon auf der Videoplattform Youtube veröffentlicht.
TourismusAnti-Trump-Kreuzfahrt geht früher zu Ende als geplant
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Eigentlich wollten Passagiere der „Odyssey“ jahrelang um die Welt schippern, um Trumps zweiter Amtszeit zu entgehen. Nun muss der Betreiber die Kreuzfahrt vorzeitig abbrechen. Auch wegen Trumps Krieg gegen Iran.
Von Sonja Salzburger
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