Eigentlich wollten Passagiere der „Odyssey“ jahrelang um die Welt schippern, um Trumps zweiter Amtszeit zu entgehen. Nun muss der Betreiber die Kreuzfahrt vorzeitig abbrechen. Auch wegen Trumps Krieg gegen Iran.

Drohnenaufnahme des Kreuzfahrtschiffs Odyssey beim Anlegen im Hafen von Sihanoukville. Die Passagiere mussten in Kambodscha von Bord gehen.

„Einen schönen Tag noch, ciao, ciao!“ So endete die Durchsage, mit der rund 200 Passagieren das vorzeitige Ende ihrer Kreuzfahrt mit der Odyssey verkündet wurde. Lanette Canen und Johan Bodin, zwei Amerikaner mittleren Alters, haben eine Aufnahme davon auf der Videoplattform Youtube veröffentlicht.