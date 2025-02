Es war eine Forderung, die Anleger in Schrecken versetzte: Am vergangenen Mittwochabend forderte der neue US-Handelsminister Howard Lutnick in einem Interview auf Fox News, dass US-amerikanische Kreuzfahrtreedereien künftig unter US-Flagge fahren sollten und nicht unter Flaggen von Ländern wie Liberia oder Panama. „Keiner von denen zahlt Steuern“, echauffierte sich Lutnick und schob gleich eine Ankündigung hinterher: „Das wird unter Donald Trump enden.“ Daraufhin brachen die Kurse der großen US-Kreuzfahrtkonzerne Royal Caribbean, Carnival Corporation und Norwegian Cruise Line deutlich ein.

Das Fahren unter sogenannten „Billigflaggen“ ist in der Kreuzfahrtbranche üblich. Reedereien können sich ihre Flagge weitgehend aussuchen und nutzen das oft, um Kosten zu senken. Gemäß dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen besitzen Schiffe die Staatszugehörigkeit des Landes, dessen Flagge sie führen. Auf hoher See unterliegen sie somit der Hoheitsgewalt dieses Landes und dessen Rechtsordnung.

Auch die beiden großen deutschen Kreuzfahrtanbieter Aida und Tui Cruises sind nicht unter deutscher Flagge unterwegs. Aida hat zwar ihren Firmensitz in Rostock, ist aber eine Marke des italienischen Costa-Konzerns mit Sitz in Genua, der wiederum eine Tochtergesellschaft der Carnival Corporation ist, dem größten Kreuzfahrtkonzern der Welt. Auf Aidas elf Schiffen weht daher die italienische Flagge. Fragen zu den wirtschaftlichen Vorteilen dieser Entscheidung ließ Aida trotz einer Fristverlängerung gegenüber der SZ bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Der Autor Wolfgang Meyer-Hentrich nennt in seinem 2019 erschienenen Buch „Wahnsinn Kreuzfahrt“ als einen Grund für die italienische Flagge bei Aida, dass Reeder in Italien die Lohnsteuer für Seeleute komplett vom Staat zurückbekommen. Zudem würden auf Schiffen unter italienischer Flagge wie in vielen anderen Ländern nur die Minimalstandards des internationalen Seearbeitsübereinkommens gelten, wonach bis zu 14 Stunden Arbeit am Tag erlaubt seien. Anders als auf Schiffen unter deutsche Flagge gebe es auch keine Verpflichtung, Mitarbeiter aus der EU zu beschäftigen. Ein nach eigenen Angaben ehemaliger Aida-Mitarbeiter, der in Youtube-Videos für die Arbeit an Bord wirbt, nennt als einen Vorteil in einem Video vom 17. Juli 2024, dass er dank eines italienischen Arbeitsvertrages weniger Steuern zahlen musste als in Deutschland.

Tui Cruises fährt unter maltesischer Flagge

Wettbewerber Tui Cruises mit Firmensitz in Hamburg ist ein Joint Venture aus der Tui AG und dem zweitgrößten Kreuzfahrtkonzern der Welt, Royal Caribbean. An Bord der Tui Cruises Flotte weht die maltesische Flagge. Auf die Frage nach den Gründen antwortete ein Tui-Sprecher: „Diese europäische Flagge ist weltweit angesehen und von hoher Qualität.“

Das Image von Malta dürfte allerdings in den vergangenen Jahren gelitten haben. So gilt das Land als Steuerparadies und als eines der korruptesten Länder in Europa. Laut dem Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) von Transparency International hat Malta im vergangenen Jahr einen Wert von 46 von 100 Punkten erreicht und belegt damit Rang 65 von 180 Ländern. Innerhalb der Europäischen Union schneiden nur Ungarn und Bulgarien schlechter ab.

In Malta gibt es geringere Sozialversicherungsbeiträge, auch der Mindestlohn ist viel geringer als in Deutschland. Laut Tui Cruises seien die Arbeitsbedingungen für die Besatzung der Mein-Schiff-Flotte durch multinationale Abkommen geregelt, die mit einer verantwortlichen Gewerkschaft in individuellen Tarifverträgen weiter spezifiziert worden seien. Zahlen nennt Tui Cruises nicht, betont aber, dass die Gehälter über dem Branchendurchschnitt lägen und man der Crew auch Zusatzleistungen wie beispielsweise Deutschkurse anbiete. Die Vertragslängen variierten und reichten von drei bis neun Monaten. Viele Mitarbeiter seien seit Jahren auf der Mein-Schiff-Flotte beschäftigt.

Die Hypothese, dass Tui Cruises die maltesische Flagge gewählt haben könnte, um Steuern zu sparen, weist das Unternehmen zurück. „Die TUI Cruises GmbH ist ein deutsches Unternehmen, das nach Maßgabe der in Deutschland geltenden Gesetze ordnungsgemäß Steuern zahlt“, schreibt ein Sprecher. Der Flaggenstaat Malta spiele dabei keine Rolle.

Sonderlich hoch dürfte die Steuerlast dennoch nicht ausfallen, denn Reedereien können sich auch in Deutschland für die sogenannte Tonnagebesteuerung entscheiden. Dann zahlen sie eine Steuer, die auf der Größe ihrer Schiffe basiert, anstatt auf ihren tatsächlichen Erträgen, was zu erheblichen Ersparnissen führt. Die Tonnagebesteuerung zählt zu den 20 größten Steuersubventionen in Deutschland, der Bundesrechnungshof sieht sie äußert kritisch.

Auch wenn Tui Cruises in Deutschland steuerpflichtig ist, hat die Flagge noch einen eindeutigen Vorteil, mit dem sich das Unternehmen von seinen Wettbewerbern abhebt. Die Kapitäne sind nach maltesischem Recht befugt, rechtsgültige Eheschließungen in internationalen Gewässern vorzunehmen, die nach der Kreuzfahrt in Deutschland anerkannt werden. Wie aus der Broschüre für Heiraten an Bord hervorgeht, lässt sich an diesem Angebot gut verdienen. Die Kosten für eine Trauung beginnen bei 2350 Euro pro Paar. Ein ganzer Katalog an Zusatzleistungen wie Hochzeitstorten, Braut-Styling oder Videofotografen kann dazugebucht werden. Eigene Filmaufnahmen während der Trauung sind verboten.

Das Fahren unter fremder Flagge ist zwar weitverbreitet, es gibt jedoch auch Kreuzfahrtunternehmen, die ihrer Heimatflagge treu bleiben. Ein Beispiel dafür ist der norwegische Anbieter Hurtigruten, der unter anderem auf der traditionellen Postschiffroute fährt und dessen Schiffe Teil des norwegischen Verkehrssystems sind. Laut einem Hurtigruten-Sprecher haben alle Crewmitglieder norwegische Arbeitsverträge und würden dadurch unter deutlich besseren Bedingungen arbeiten als in der Branche üblich. Die Kehrseite für die Gäste: Kreuzfahrten zu Schnäppchenpreisen, wie sie Aida oder Tui Cruises anbieten können, gibt es hier nicht.