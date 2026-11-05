Im Ausland hui, in Deutschland pfui: Der weltweit größte Logistikkonzern DHL profitiert davon, dass der Welthandel stetig wächst, trotz US-Zölle und der Krise an der Straße von Hormus. Im abgelaufenen Jahresviertel legte der Umsatz des Bonner Dax-Mitglieds um 13 Prozent zu, unter dem Strich standen gut 900 Millionen Euro Gewinn, ein Plus von acht Prozent. Doch die Tochter Deutsche Post leidet darunter, dass die Menschen weniger Briefe verschicken. Zugleich sind die Tarifgehälter und die Spritkosten gestiegen. In der Folge sank der Betriebsgewinn der Sparte um fast ein Drittel. Die scheidende DHL-Finanzvorständin Melanie Kreis nennt der Rückgang bei den Briefmengen in Deutschland „dramatisch“.
VerbraucherDie Post hat Probleme – und hofft auf die umstrittene Portoerhöhung
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In Deutschland schwächelt das Geschäft des weltweit größten Logistikkonzerns DHL. Dafür profitiert das Dax-Mitglied vom boomenden Welthandel – trotz Iran-Krise und Donald Trump.
Von Björn Finke, Düsseldorf
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