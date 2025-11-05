Es ist ein Fall, der selbst erfahrene Ermittler ins Staunen bringt. „Die Zahlen lassen einen schon schwindelig werden“, sagt Harald Kruse, Leiter der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz , als er am Mittwoch bei einer Pressekonferenz des Bundeskriminalamts in Wiesbaden einen der wohl größeren Ermittlungserfolge in den vergangenen Jahren gegen Wirtschaftskriminelle präsentiert: die „Operation Chargeback“.

Worum ging es bei der Mega-Razzia der deutschen Ermittler?

Zwischen 2016 und 2021 soll ein internationales Betrügernetzwerk Kreditkartendaten im großen Stil abgegriffen haben, mehr als 19 Millionen gefälschte Abos eingerichtet und so einen Schaden von mehr als 300 Millionen Euro verursacht haben. Rechnet man gescheiterte Abbuchungsversuche hinzu, summiert sich der Betrag sogar auf 750 Millionen Euro. Damit könnte die Sache zu einem der größten Online-Betrugsfälle in der deutschen Geschichte werden.

Wie gingen die mutmaßlichen Betrüger vor?

Die Ermittler des BKA und der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz präsentierten am Mittwoch den sogenannten Modus Operandi des Netzwerks. Den Ermittlern zufolge setzten die Betrüger diverse Scheinfirmen auf, die dann wiederum Webseiten eröffneten, die gar kein richtiges Geschäft machten. Stattdessen nutzte das Netzwerk Kreditkartendaten, die es entweder anderen Kriminellen abgekauft oder den Karteninhabern mithilfe von Phishing-Angriffen gestohlen hatte, und buchte damit auf diesen Scheinwebseiten diverse Abonnements. In der Folge buchte die Kreditkartenfirma jeden Monat die Beträge für das entsprechende Abo ab. Das Geld schickten die Beschuldigten dann offenbar über mehrere Konten und nutzten ganz gezielt auch deutsche Zahlungsdienstleister und Banken, um das Geld in den legalen Geldkreislauf einzuschleusen. Möglich war das, weil Mitarbeiter bei den Payment-Firmen offenbar nicht so genau hinsahen – oder selbst involviert waren. Bei der Pressekonferenz sprach das BKA von 44 Beschuldigten, darunter auch sechs ehemalige Mitarbeiter deutscher Zahlungsdienstleister, teils sogar in der Geschäftsführung und teils Abteilungsleiter.

Wer ist von dem Betrug betroffen?

Betroffen sind mutmaßlich 4,3 Millionen Karteninhaber aus 193 Ländern, darunter sogar Nordkorea. Viele davon dürften allerdings nichts davon mitbekommen haben: Denn die Betrüger buchten über Monate hinweg immer wieder kleinste Beträge von den Kreditkarten ihrer Opfer ab und verschleierten auch den Verwendungszweck geschickt. Die Opfer waren also womöglich verwirrt von den Buchungen, dachten sich aber wohl nichts weiter dabei. Es hätte ja auch eine Zahlung beim Bäcker, am Kiosk oder an der Tankstelle sein können, die man vergessen hat. Das machte den Kreditkartenbetrug so perfide.

Bin ich womöglich ein Opfer?

Wer sich nun fragt, ob die mutmaßlichen Online-Betrüger womöglich jahrelang die eigene Kreditkarte zu Unrecht belastet haben, dem sagen die Ermittler: Das kann sein. Wer es genauer wissen will, der sollte sich die Verwendungszwecke der Buchungen einmal genauer anschauen. Wem etwas Merkwürdiges auffällt, kann das Ergebnis dann mit einer Liste des BKA vergleichen, auf der die mutmaßlich auffälligen Verwendungszwecke für die „Operation Chargeback“ verzeichnet sind. Die Liste lässt sich auf der Internetseite des BKA herunterladen. Dort finden sich unter anderem Verwendungszwecke wie „helpentries com“, „zonefeebillcom“ oder „payorquote com“. Wer eine derartige Abbuchung findet und Entschädigung verlangt, der kann sich beim Bundeskriminalamt melden.

Wie ist der mutmaßliche Betrugsring aufgefallen?

Die Financial Intelligence Unit mit Sitz in Köln ist Deutschlands Spezialeinheit im Kampf gegen Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche. Banken sind gesetzlich verpflichtet, auffällige Transaktionen bei der FIU zu melden, etwa wenn etwas mit der Höhe der Beträge oder des Verwendungszwecks aus der Reihe fällt. Mitarbeitern der FIU war bereits 2020 bei einigen Meldungen ein Muster aufgefallen. Diese Erkenntnisse gaben dann den Anstoß für Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Montabaur, wo offenbar einer der Beschuldigten seinen Wohnsitz hat, die das Verfahren schließlich an die Zentralstelle Cybercrime der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz abgab.

Wie gingen die Ermittler dann vor?

Die Ermittlungen zogen sich über fünf Jahre hin und das offenbar, ohne dass die Verdächtigen Verdacht schöpften. Das war nicht leicht. Denn die Finanzaufsicht Bafin, die in die Ermittlungen einbezogen wurde, musste die Zahlungen bei den Payment-Unternehmen spätestens von 2021 an stoppen, um nicht noch mehr Menschen zu gefährden. Gleichzeitig durfte sie nicht derart rabiat vorgehen, dass die mutmaßlichen Betrüger Verdacht geschöpft hätten und sich womöglich ins Ausland hätten absetzen können. Am Dienstag kam es dann zum Höhepunkt der Ermittlungen. Dabei hatten unter anderem Ermittler des BKA und der Generalstaatsanwaltschaft Dutzende Gebäude in insgesamt neun Ländern durchsucht. Allein in Deutschland ging es um 29 Objekte, in Bayern, Berlin und weiteren Bundesländern. Rund 250 Einsatzkräfte waren den Tag über im Einsatz und sicherten Vermögenswerte in Höhe von 35 Millionen Euro, die auch dazu dienen sollen, die Opfer zu entschädigen, sobald die strafrechtliche Schuldfrage vor Gericht geklärt ist. Die Ermittlungen richten sich gegen 36 männliche und acht weibliche Beschuldigte im Alter von 32 bis 74 Jahren aus verschiedenen Ländern.

Welche Firmen missbrauchten die mutmaßlichen Online-Betrüger, um ihr Geld zu waschen?

Bei den Firmen handelt es sich nach Informationen der SZ unter anderem um Nexi (früher Concardis), die Heidelberger Firma Unzer (früher Heidelpay) und das Unternehmen Payone, an dem die deutschen Sparkassen 40 Prozent halten. Die SZ hat alle Zahlungsdienstleister um Stellungnahme zu den Ermittlungen gebeten. Eine Sprecherin von Payone teilte mit, Payone habe keine Kenntnis von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen die Firma oder seine Mitarbeiter: „Außerdem kommentieren wir generell keine Ermittlungen der Behörden.“ Eine Sprecherin von Unzer teilte mit, es gebe keine Ermittlungen gegen die Firma oder aktive Mitarbeiter, und: „Zu Vorwürfen gegenüber Einzelpersonen können wir uns nicht äußern.“ Von Nexi hieß es: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns nicht zu einer laufenden Untersuchung äußern können.“ Nexi Germany sei aber seit 2021 nicht mehr in solche Geschäfte involviert. Alle entsprechenden Geschäftsbeziehungen habe man „proaktiv beendet“. Auch die Ermittler wollten sich weder zu Namen von Beschuldigten noch zu den Firmennamen äußern und beriefen sich auf die Verschwiegenheitspflicht in laufenden Verfahren. Nicht nur die Betrüger profitieren von dem System: Auch die Zahlungsdienstleister sollen erhebliche Umsätze erzielt haben, unter anderem über Gebühren aus Rückbelastungsverfahren. Das sind sogenannte Chargeback-Gebühren, die gegenüber dem Händler anfallen, wenn Kunden die abgebuchten Beträge rechtzeitig zurückgefordert haben.

Warum ist das Ganze so ein großer Erfolg für die Behörden?

Bereits die Dimension des mutmaßlichen Betrugsnetzwerks zeigt, wie wichtig der Erfolg der Fahnder ist. Wann geht es schon um Schäden von 300 Millionen Euro oder mehr? Doch an diesem Mittwoch in Wiesbaden geht es nicht nur um die Dimension des Betrugs, sondern auch um eine Botschaft: Der Staat kann es doch. Zumindest dann, wenn die Fachbehörden an einem Strang ziehen und die internationale Zusammenarbeit funktioniert. Gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt, der Financial Intelligence Unit beim Zoll und der Finanzaufsicht Bafin präsentieren Kruse und seine Ermittlungsleiterin Susanne Schüler den Ermittlungserfolg als Beispiel, dass der Rechtsstaat auch im Internet durchgesetzt werden könne.