Zum Hauptinhalt springen

Reformpaket der RegierungWarum die Attestpflicht vom ersten Fehltag an so umstritten ist

Lesezeit: 5 Min.

Wenn Beschäftigte künftig gleich am ersten Tag persönlich zum Arzt müssen, um sich krankschreiben zu lassen, würden die Wartezimmer noch überfüllter, befürchten Ärzte. (Symbolbild)
Wenn Beschäftigte künftig gleich am ersten Tag persönlich zum Arzt müssen, um sich krankschreiben zu lassen, würden die Wartezimmer noch überfüllter, befürchten Ärzte. (Symbolbild) IMAGO/MASKOT

Die Bundesregierung will die telefonische Krankschreibung abschaffen und ein ärztliches Attest früher verpflichtend machen. Was die Änderungen für Arbeitnehmer konkret bedeuten würden.

Von Tobias Bug, Georg Ismar und Leon Wenz

SZ bei Google bevorzugen

Es ist aus dem Reformpaket der Bundesregierung der bisher größte Aufreger. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen künftig gleich am ersten Krankheitstag ein ärztliches Attest beim Arbeitgeber einreichen. Das betrifft rund 35 Millionen Menschen, alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hierzulande. Es soll auch nicht mehr möglich sein, sich telefonisch krankschreiben zu lassen. „Die Zahl der Krankentage in Deutschland ist zu hoch“, sagte Kanzler Friedrich Merz (CDU) bei der Vorstellung des Pakets im Garten des Kanzleramts. Er hofft darauf, dass sich dadurch weniger Menschen krankmelden. Aber der Gegenwind ist beträchtlich.

Zur SZ-Startseite

ExklusivRechnungen
:Wie viel Euro die Steuerreform einzelnen Bürgern bringt

Die Bundesregierung will die Deutschen finanziell besserstellen. Doch wie viel kommt bei den Bürgern wirklich an – und bei wem?

SZ PlusVon Alexander Hagelüken und Marie-Louise Timcke

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite