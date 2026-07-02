Die schwarz-rote Koalition will die Menschen in diesem Land „entlasten“ und hat deshalb Reformen beschlossen. Bei der Lektüre des Papiers fällt allerdings auf: Wo Entlastung versprochen wird, ist teilweise das Gegenteil drin. Geplant ist unter anderem, die telefonische Krankschreibung abzuschaffen und eine verpflichtende Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung schon am ersten Krankheitstag einzuführen. Das entlastet weder Kranke noch Ärzte und kann selbst für Arbeitgeber unerwünschte Folgen haben. Diese Pläne sind deshalb vor allem eines: Ein Signal, dass die Deutschen um jeden Preis mehr arbeiten sollen. Und dass erst einmal grundsätzlich verdächtig ist, wer sich krankmeldet.