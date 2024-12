Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Man liest nun wieder überall Geschichten wie die von Little John Cupp. Der 61-jährige Schweißer aus Ohio ging mit Herzproblemen zum Arzt. Der Doktor empfahl eine Herzkatheter-Untersuchung. Eine Routineprozedur, eigentlich. Doch Cupps Versicherung lehnte zweimal ab. Genauer gesagt: ein Algorithmus, der in ihrem Auftrag prüfte, ob die Kosten für Behandlungen übernommen würden. Das Programm hielt die Untersuchung für „medizinisch nicht notwendig“, wie das Rechercheportal Pro Publica berichtete. Wenige Monate später starb Little John Cupp an einem Herzinfarkt.