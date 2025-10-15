Die Finanzlücke im Gesundheitssystem ist geschlossen, verkündet die Gesundheitsministerin. Die Krankenkassen sehen darin eine „Mär“ – denn sie müssen noch Rücklagen auffüllen.

Millionen gesetzlich Versicherten drohen kommendes Jahr höhere Beiträge. Das ist das Ergebnis der amtlichen Schätzung der Kosten im Gesundheitssystem. Diese werden demnach 2026 auf rund 370 Milliarden Euro steigen. Das gab der sogenannte Schätzerkreis bekannt. Ihm gehören Beamte und Vertreter der Krankenkassen an. Damit kostet das Gesundheitssystem zum ersten Mal mehr als eine Milliarde Euro pro Tag.