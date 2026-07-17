Der Skandal um verzockte Beitragsgelder bei Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen weitet sich dramatisch aus. Bisher bekannt war bereits, dass drei Kassen und drei Kassenärztliche Vereinigungen investiert hatten und einige gegen die betroffenen Banken und Fondsanbieter klagen, weil sie sich „vorsätzlich getäuscht“ sehen. Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR zeigen nun: Der Skandal ist offenbar viel größer als gedacht. Denn offenbar investierten 28 Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigung über ein spezielles Finanzprodukt in zwei Immobilienfonds mehr als 500 Millionen Euro an Beitragsgeldern. Weil die Fonds später in Schieflage gerieten, dürfte das investierte Beitragsgeld größtenteils verloren sein. Ein Anwalt spricht in einem Schreiben von 96 Prozent der Summen, die sich wohl „in Luft aufgelöst“ haben.