Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) sollte sich auf ihre grundlegenden Aufgaben konzentrieren. Wer mehr will, kann sich zusätzlich privat versichern. Und: Das gesamte Gesundheitssystem sollte mehr für die Prävention tun. Damit sich auch die privaten Krankenversicherer (PKV) daran beteiligen können, müssen die Datenschutzregeln gelockert werden. Das sind Forderungen von Thomas Brahm, Chef der Debeka und Vorsitzender des PKV-Verbandes, in der Debatte um das Gesundheitswesen.
Private Versicherer„Das ist nicht unser Problem, sondern das der Krankenkassen“
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Die privaten Krankenversicherer sind dafür, die gesetzlichen Kassen auf grundlegende Aufgaben zu beschränken. Verbandschef Thomas Brahm sieht sich auch nicht zuständig für das Problem mit den Facharzt-Terminen.
Von Herbert Fromme und Ilse Schlingensiepen, Köln
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