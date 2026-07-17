Die gesetzlichen Krankenversicherten stehen vor einer der größten Reformen der vergangenen Jahrzehnte. Weil das Geld nicht reicht, streicht die Politik allerlei Leistungen zusammen, Krankenhäuser müssen schließen, und womöglich müssen Beitragszahler bald so lange auf Termine warten, dass sie in der Zeit einfach selbst Medizin studieren könnten. Gleichzeitig steigen seit Jahren die Zusatzbeiträge für die Krankenkassen. Das heißt die Menschen bekommen immer weniger, für immer mehr Abgaben.