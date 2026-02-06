So ein Spatenstich ist für die Deutschen Bahn eine große Sache. Und diese Sache läuft immer gleich ab. In einem weißen Festzelt kommen Bauarbeiter und Projektbeteiligte zusammen, Politiker und Bahn-Manager halten gewichtige Reden, dann gehen alle bei Wind und Wetter raus, die Politiker und Bahn-Manager drücken gemeinsam auf einen roten Buzzer, irgendwann gehen alle wieder nach Hause.
StreckensperrungenWie viel Sanierung steht drauf - und wie viel steckt drin?
Lesezeit: 4 Min.
Von diesem Wochenende an sind zwei wichtige Bahnstrecken monatelang dicht, eine in Nordrhein-Westfalen und eine in Bayern. Was die Bahn dort plant, warum es für Kritik sorgt - und was das für Fahrgäste bedeutet.
Von Vivien Timmler, Berlin
