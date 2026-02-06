So ein Spatenstich ist für die Deutschen Bahn eine große Sache. Und diese Sache läuft immer gleich ab. In einem weißen Festzelt kommen Bauarbeiter und Projektbeteiligte zusammen, Politiker und Bahn-Manager halten gewichtige Reden, dann gehen alle bei Wind und Wetter raus, die Politiker und Bahn-Manager drücken gemeinsam auf einen roten Buzzer, irgendwann gehen alle wieder nach Hause.