Von Lea Hampel

Eintritt in Venedig, Gerüchte um ein Rollkofferverbot in Dubrovnik, Demonstrationen in Barcelona – geht es um Massentourismus, scheint Menschen in den betroffenen Städten zuletzt vor allem eines einzufallen: Druck erhöhen, Kosten erhöhen. Da fällt Kopenhagen dieser Tage durchaus positiv auf. Die dänische Hauptstadt bietet Touristen mehrere Wochen lang alle möglichen Vorteile: kostenlosen Kaffee, freien Eintritt ins Museum oder gar einen kostenlosen Kayak-Ausflug. Für diese Vergünstigungen aber müssen die Gäste besonders umweltfreundlich handeln, Fahrrad statt Auto fahren beispielsweise. „Copenpay“ heißt die Aktion und läuft von diesem Montag an.