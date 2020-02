Die Sparkassen habe ihre Pläne für ein eigenes Smartphone-Konto weitgehend aufgegeben. Wie das Handelsblatt schreibt, werden die Sparkassen die Smartphone-App "Yomo" voraussichtlich nicht mehr als eigenes Extrakonto anbieten. Das gehe aus einem Rundschreiben des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) hervor. Darin hieße es unter anderem: Yomo sei eine App, aber kein eigenes Konto. Sparkassen, welche die App anbieten wollten, könnten eigenständig über Preis und Produkt entscheiden. Einige große Sparkassen hatten das Konto vor rund vier Jahren angeregt, um Smartphone-Banken wie N26 oder Online-Banken wie Comdirect oder ING etwas entgegenzusetzen. Auch die Stadtsparkasse München war dabei. Es ging darum, junge Kunden von 18 bis 35 Jahren zu binden, mit denen sich die Sparkassen traditionell schwer tun. Das Projekt aber kam nur mühsam voran. Mit der Hamburger und der Bremer Sparkasse hatten sich zwei große Häuser mitten im Projekt zurückgezogen. Seit einiger Zeit gibt es zwar eine Yomo-App. Kunden erhalten aber nur wenige Funktionen, weswegen sich das Angebot mit anderen Digitalbanken kaum messen kann.

Eines der Hauptprobleme: Das Yomo-Konto wäre anders als herkömmliche Kontomodelle der Sparkassen wahrscheinlich kostenlos gewesen. Außerdem hätte der bisherige Ansatz von Yomo an dem für die Sparkassen-Finanzgruppe wichtigen Regionalitätsprinzip gerüttelt, wonach sie sich nicht gegenseitig Kunden abwerben dürfen. Die künftig geplante Yomo-App jedenfalls widerspricht dem Regionalitätsprinzip nun nicht mehr, weil sie jede Sparkasse nur den eigenen Kunden anbieten kann. Der DSGV teilte auf Anfrage mit: "Gerade unsere jungen Kunden passen den Umgang mit ihren digitalen Gadgets und Apps dauernd an. Also muss sich auch Yomo weiterentwickeln." Die App-Lösung entspreche den Wünschen der Zielgruppe. Im Kampf mit günstigeren Banken um junge erwachsene Kunden sehen sich die Sparkassen oft auf verlorenem Posten. "Wir haben Kundengruppen, für die sind wir nicht der richtige Partner. Das sind nicht die ganz Jungen. Die haben wir sehr stark. Aber dann geht es runter, da brechen wir ein", sagte Baden-Württembergs Sparkassenpräsident Peter Schneider vor wenigen Tagen der Deutschen Presse-Agentur mit Blick etwa auf Studenten. Junge Menschen achteten in der Regel auf jeden Euro und benötigten von einer Bank nicht viel mehr als ein Girokonto, sagte Schneider. Solche meist internet- und zugleich preisaffinen Menschen könnten die Sparkassen nur selten an sich binden.