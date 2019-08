Nassau (dpa/lrs) - Der traditionsreiche Haushaltswaren-Hersteller Leifheit setzt bei rückläufigem Gewinn im ersten Halbjahr auf mehr Vertrieb über das Internet und mehr Werbung. "Die Potenziale im E-Commerce wollen wir konsequenter ausschöpfen, ausgewählte Produktsegmente überarbeiten, unsere Prozesse beschleunigen und zugleich verstärkt in Werbung investieren", teilte Finanzvorstand Ivo Huhmann am Dienstag am Firmenstammsitz in Nassau an der Lahn mit. Die Leifheit AG produziert etwa Wäschespinnen, Bodenwischer und Waagen.