Das Bruttoinlandsprodukt in den USA sinkt im ersten Quartal um 1,4 Prozent. Schuld sind vor allem die Pandemie, der Krieg in der Ukraine und ein statistischer Effekt.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Böse Überraschung in den USA: Die Wirtschaftleistung des Landes ist im ersten Quartal dieses Jahres entgegen allen Erwartungen um 1,4 Prozent gesunken. Das teilte das Amt für Wirtschaftsanalysen am Donnerstag in Washington mit. Experten hatten im Schnitt ein Plus von einem Prozent vorhergesagt. Noch im Schlussquartal 2021 war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Gesamtjahr hochgerechnet sogar um 6,9 Prozent gewachsen.

Das Amt begründete die Entwicklung unter anderem mit der jüngsten Corona-Welle in den USA, einem Rückgang der staatlichen Pandemie-Hilfen sowie gesunkenen Lagerbeständen und Exporten. Dies habe auch durch gestiegene Konsumausgaben und höhere Anlageinvestitionen nicht wettgemacht werden können. Eine Rolle dürfte auch der russische Überfall auf die Ukraine sowie der Ausbruch der Omikron-Variante in China gespielt haben, der zu Produktionsausfällen geführt und ausländische Kunden von Vorprodukt- und Rohstofflieferanten teils abgeschnitten hat.

Der unerwartete BIP-Rückgang schürt nicht nur die Angst vor einem Abrutschen der US-Wirtschaft in die Rezession, sie macht auch die ohnehin schwierige Aufgabe der Notenbank (Fed) noch komplizierter. Diese sieht sich einerseits gezwungen, mit Hilfe von Leitzinserhöhungen die Inflationsrate eindämmen, die mit 8,5 Prozent den höchsten Wert seit 40 Jahren erreicht hat und immer mehr zum Konjunkturrisiko wird. Zugleich muss sie aber befürchten, dass die vielen Krisen auf der Welt das Wirtschaftswachstum in den USA weiter dämpfen. Erhöht die Fed die Zinsen in dieser Situation zu drastisch, würgt sie den Aufschwung womöglich vollständig ab oder löst die Rezession sogar selbst aus. Das Ergebnis könnte eine sogenannte Stagflation sein, eine Kombination also aus schrumpfender Wirtschaftsleistung bei gleichzeitig stark steigenden Preisen - ein Horrorszenario für jeden Notenbanker.

Ob die Fed die Zinsen am Mittwoch anheben wird, ist nun wieder offen

Bis zu diesem Donnerstag waren Fed-Chef Jerome Powell und seine Kollegen davon ausgegangen, dass die Inflation das größere Risiko ist. Praktisch alle Experten erwarteten deshalb bisher, dass der geldpolitische Ausschuss der Notenbank seinen wichtigsten Leitzins, die sogenannte Tagesgeldzielspanne, bei der turnusmäßigen Sitzung am kommenden Mittwoch um einen halben Punkt auf 0,75 bis ein Prozent anheben wird. Ende des Jahres, so die Erwartung, könnte die Obergrenze des Korridors nach zwei Nullzinsjahren sogar wieder in "neutralem Terrain" zwischen zwei und 2,5 Prozent liegen - auf einem Niveau also, bei dem die Konjunkturentwicklung nach Überzeugung der Notenbanker weder künstlich befeuert, noch gebremst wird.

Ob es bei diesem Kurs, den führende Vertreter der Fed selbst angedeutet hatten, bleiben kann, ist nach der Vorlage der BIP-Zahlen nun wieder offen. Mut machen den Notenbankern allerdings die gestiegenen Konsumausgaben sowie die höheren Anlageinvestitionen der Unternehmen, die darauf hindeuten, dass die Wirtschaft weiterhin auf einem recht stabilen Fundament steht. Auch die hohen Importe dämpfen zwar das BIP, belegen aber zugleich die Kauflust amerikanischer Kunden.

Das gilt umso mehr, als der Quartalsbericht durch einen statistischen Effekt ein wenig verfälscht wird: Die BIP-Zahl zu Jahresbeginn war nämlich auch deshalb so schlecht, weil der Wert des Vorquartals künstlich aufgeblasen gewesen war. Wie der deutliche Anstieg der Lagerbestände vor allem im Dezember zeigt, erhöhten viele Firmen zum Jahresende zwar die Produktion, konnten aber nicht alle der Waren auch tatsächlich an die Endkunden verkaufen. Viele Güter landeten stattdessen im Depot. Zwischen Januar und März war es nun tendenziell anders herum: Ein Teil der weiter stabilen Konsumnachfrage wurde nicht durch die aktuelle Fertigung, sondern durch Produkte befriedigt, die die Unternehmen noch auf Lager hatten. Oder anders gesagt: Die offizielle BIP-Zuwachsrate im Schlussquartal 2021 überzeichnete die tatsächliche Lage, die Zahl für die ersten drei Monate 2022 unterzeichnet sie dagegen.