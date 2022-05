Von Claus Hulverscheidt, Königswinter

Bei allen Animositäten, die der Wettstreit der großen Wirtschaftsmächte Europa, USA und China in den vergangenen Jahrzehnten mit sich gebracht hat, war auf eine Sache doch meist Verlass: Ging es etwa in der Euro-Zone konjunkturell bergab, wurde die Talfahrt durch eine bessere Entwicklung in den Vereinigten Staaten gebremst. Oder in der Volksrepublik. Oder umgekehrt. Dass alle drei Zentren der Weltwirtschaft zur gleichen Zeit in die Rezession schlittern, kommt hingegen praktisch nie vor. In diesem Sommer oder Herbst jedoch könnte genau das passieren.