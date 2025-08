Auch dieses Jahr wird keinen Konjunkturschub bringen und die Zahl der Arbeitslosen wird bald wieder über drei Millionen steigen. Die Bundesregierung hat alle Mittel dem zu begegnen, aber sie darf die Chance nicht verspielen.

Von wegen Aufschwung. Als die deutsche Wirtschaft zu Jahresanfang leicht gewachsen ist, rief mancher schon die Trendwende aus. Doch die Daten für April bis Juni zeigen, dass dieser Optimismus voreilig war: Im zweiten Quartal schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt wieder. Auch im Gesamtjahr 2025 dürfte die deutsche Wirtschaft nicht wachsen, so wie schon in den beiden Jahren davor. Das frustriert die Menschen und raubt ihnen Einkommen. Es liegt nun an der Bundesregierung, eine echte Trendwende einzuleiten.