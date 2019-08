Halle/Schwerin (dpa/mv) - Die Linke Mecklenburg-Vorpommerns hat mit scharfer Kritik auf Vorschläge des IWH-Präsidenten Reint Gropp reagiert, öffentliche Infrastrukturinvestitionen künftig auf Großstädte und die Anbindung des Umlands an urbane Zentren zu konzentrieren. Diese Forderungen seien abwegig und zeugten von mangelnder Sachkenntnis. "Wir weisen sie als eine Beleidigung des Ostens entschieden zurück", heißt es in einer am Freitag in Schwerin veröffentlichten gemeinsamen Mitteilung der beiden Linke-Landesvorsitzenden Wenke Brüdgam und Torsten Koplin.