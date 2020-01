Schwerin (dpa/mv) - Die bundesweit schwächelnde Konjunktur trübt auch Stimmung und Aussichten der Unternehmer in Mecklenburg-Vorpommern spürbar ein. So blicken nur noch fünf Prozent der Firmen optimistisch ins neue Jahr und erwarten bessere Geschäfte. Das ergab die jüngste Umfrage der Vereinigung der Unternehmensverbände im Nordosten (VU), die am Dienstag in Schwerin vorgestellt wurde. Ein Jahr zuvor hatten sich noch 39 Prozent der Befragten zuversichtlich geäußert. Die Umsatz- und Gewinnerwartungen erhielten einen deutlichen Dämpfer, was sich auch an verhalteneren Prognosen für die Beschäftigungsentwicklung äußert.

Mit 67 Prozent geht der Großteil der Unternehmen für 2020 von gleichbleibenden Geschäften aus, 29 Prozent befürchten eine Verschlechterung. Im Vorjahr war der Anteil der pessimistischen Prognosen mit 14 Prozent nur halb so hoch. Dennoch fallen die Geschäftserwartungen in Mecklenburg-Vorpommern besser aus als im bundesdeutschen Durchschnitt. Als Grund nannte VU-Präsident Thomas Lambusch die klein- und mittelständisch geprägte Wirtschaftsstruktur im Nordosten. Die Firmen seien weniger exportorientiert und damit nicht so anfällig für die Folgen internationaler Handelskonflikte. Die Investitionen bleiben aber auf hohem Niveau.