Weniger Menschen in Sachsen-Anhalt überschuldet

Magdeburg (dpa/sa) - Der stabile Arbeitsmarkt und niedrige Zinsen haben in Sachsen-Anhalt 2019 vielen Menschen aus der Überschuldung geholfen. Das geht aus dem Schuldner-Atlas Sachsen-Anhalt der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach reichten am Stichtag 1. Oktober die Einnahmen von 241 846 Menschen nicht mehr aus, um dauerhaft ihre Rechnungen bezahlen zu können. Das waren 2184 oder 0,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Mit 12,7 Prozent der Erwachsenen waren in Sachsen-Anhalt jedoch anteilig noch immer mehr Menschen überschuldet als im bundesweiten Durchschnitt (10 Prozent). Aus einer weiteren am Dienstag vorgestellten Creditreform-Studie war außerdem hervorgegangen, dass die Zahl der privaten Insolvenzen in Sachsen-Anhalt 2019 um 6,9 Prozent auf 2480 gestiegen ist.