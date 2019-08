Kiel (dpa/lno) - Die Wirtschaft in Schleswig-Holstein ist nach Angaben der IHK weiterhin zuversichtlich. In der jüngsten Konjunkturumfrage schätzten im zweiten Quartal 40 Prozent der Betriebe ihre aktuelle Geschäftslage als gut ein, wie die IHK am Montag mitteilte. Nur 9,5 Prozent sprachen demnach von einer schlechten Lage. "Die Wirtschaft in Schleswig-Holstein befindet sich damit weiterhin auf Wachstumskurs", kommentierte die Präsidentin der IHK Schleswig-Holstein Friederike C. Kühn. "Allerdings gilt dies nicht mehr für alle Branchen gleichermaßen."