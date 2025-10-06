Die gravierende Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft wird sich nach Ansicht führender Ökonomen nur mit Hilfe einschneidender Reformen überwinden lassen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten des neuen wissenschaftlichen Beraterkreises beim Bundeswirtschaftsministerium, das am Montag vorgestellt wurde. „Ohne einen klaren Kurswechsel wird Deutschland weiter zurückfallen – mit gravierenden Folgen für Wohlstand, Stabilität und die Rolle Europas in einer machtorientierten Welt“, so das vierköpfige Expertengremium. „Nur wenn eine Wachstumsagenda im ‚Herbst der Reformen‘ auf die Tagesordnung kommt, lässt sich anhaltend hohes Wachstum erreichen, die internationale Wettbewerbsfähigkeit sichern und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Handlungsfähigkeit der Wirtschaftspolitik zurückgewinnen.“

Die Vorschläge, die die Wissenschaftler Veronika Grimm, Justus Haucap, Stefan Kolev und Volker Wieland unterbreiten, dürften Ressortchefin Katherina Reiche (CDU) gefallen. Sie decken sich weitgehend mit Ideen, die die Ministerin seit ihrem Amtsantritt vor fünf Monaten selbst wiederholt vorgetragen hat. Reiche war mit ihren Forderungen, etwa nach einer längeren Lebensarbeitszeit oder nach Subventionskürzungen beim Ausbau erneuerbarer Energien, mehrfach angeeckt – sowohl bei der Opposition als auch beim Koalitionspartner SPD. Dass die Ministerin mit ihren Beratern auf einer Linie liegt, ist allerdings auch kein Wunder, denn sie hatte das Gremium erst kürzlich selbst eingerichtet und mit handverlesenen Mitgliedern besetzt. Es ist nicht zu verwechseln mit dem regulären wissenschaftlichen Beirat beim Wirtschaftsministerium, dem auch Ökonominnen und Ökonomen angehören, die nicht so eindeutig auf Reiche-Linie sind.

Dass Reformen notwendig sind, würden aber auch diese Experten nicht bestreiten. Das gilt umso mehr, als die deutsche Wirtschaft wohl auch 2025 – und damit zum dritten Mal in Folge – stagnieren wird. Reiche selbst rechnet nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters für dieses Jahr mit einem Plus von gerade einmal 0,2 Prozent. Erst 2026 und 2027 dürfte die Flaute mit Wachstumsraten von 1,3 und 1,4 Prozent überwunden werden.

Grimm und ihre Mitstreiter plädieren in ihrem Gutachten für ein Vier-Punkte-Programm, das auf mehr unternehmerische Freiheit, weniger staatliche Gängelung und geringere Sozialabgaben setzt. Dazu soll unter anderem das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt, die jährliche Erhöhung der Renten gebremst und die Rente mit 63 abgeschafft werden. Zudem braucht es aus Sicht der Experten die systematische Streichung überflüssiger Vorschriften und eine Aufweichung des in Deutschland besonders strikt gehandhabten Datenschutzes. „Wachstumshemmende Regulierung muss abgebaut und Datenschutz innovationsfreundlicher gestaltet werden, damit Unternehmen Potenziale bei Schlüsseltechnologien wie KI, Biotechnologie oder Raumfahrt heben können“, sagte Grimm. So müssten etwa das deutsche Lieferkettengesetz und die neue EU-Richtlinie zur Eindämmung von Menschenrechts- und Umweltrisiken im Geschäftsverkehr ersatzlos gestrichen werden.

Ebenso sollen Bund und Länder dem Strukturwandel in der Wirtschaft nicht länger im Weg stehen, indem sie mithilfe von Subventionen versuchen, Industrien künstlich am Leben zu halten, die keine Zukunftsperspektiven haben. „Staatliche Förderung soll auf Grundlagenforschung und wissenschaftliche Exzellenz statt Strukturerhalt konzentriert sein“, so die Experten. Langfristig hohes Wachstum entstehe in fortgeschrittenen Volkswirtschaften vor allem durch Innovationen und strukturellen Wandel, bei dem Investitionen und Arbeitskräfte „hin zu hoch produktiven, schnell wachsenden Unternehmen verlagert“ würden. „Deutschland muss wieder zu einem Land werden, in dem Mut zum Risiko belohnt und nicht durch Vorschriften blockiert wird.“

Das Konzept der Bundesregierung, den Sanierungsstau im Land mit Hilfe milliardenschwerer kreditfinanzierter Sonderprogramme aufzulösen, wird von den Experten prinzipiell gutgeheißen – allerdings nur unter Vorbehalt: So dürften die neuen Verschuldungsspielräume „nur temporär und gezielt“ für zusätzliche Investitionen genutzt werden. Sonst, so die Wissenschaftler, „drohen auf kurzfristig stimulierende Impulse hohe fiskalische Lasten zu folgen, die das Wachstum längerfristig ausbremsen“.