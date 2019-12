Frankfurt/M./Magdeburg (dpa/sa) - Die Zahl der Firmeninsolvenzen in Sachsen-Anhalt ist zurückgegangen. Das geht aus der jährlichen Schätzung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervor, die am Dienstag in Frankfurt am Main vorgestellt wurde. Demnach meldeten in diesem Jahr 450 Unternehmen Insolvenz an, 6,3 Prozent weniger als 2018. Die Insolvenzquote, die Zahl der Pleiten pro 10 000 Unternehmen, sank von 75 auf 69. Die Zahl der privaten Insolvenzen in Sachsen-Anhalt stieg dagegen um 6,9 Prozent auf 2480.