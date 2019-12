Frankfurt/Main (dpa) - Die Zahl der Firmenpleiten in Hessen hat sich im zu Ende gehenden Jahr auf vergleichsweise moderatem Niveau gehalten. Gemessen an den Insolvenzen je 10 000 Unternehmen rangiert das Land im Vergleich der 16 Bundesländer mit leicht gesunkenen 55 (Vorjahr: 58) Fällen im Mittelfeld. Das geht aus Berechnungen der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervor, die am Dienstag in Frankfurt vorgelegt wurden. Mit dem deutschen Ableger des Reisekonzerns Thomas Cook war einer der größten Fälle im hessischen Oberursel registriert worden.

Die niedrigste Insolvenzquote weist demnach Thüringen auf (33 Fälle je 10 000 Unternehmen), gefolgt von Baden-Württemberg (41), Brandenburg (42) und Bayern (45). Rheinland-Pfalz liegt mit 46 Firmenpleiten je 10 000 Unternehmen auf Platz 5. Schlusslicht ist in diesem Jahr Berlin (92).

Bundesweit werden nach Einschätzung von Creditreform bis zum Ende des laufenden Jahres 19 400 Unternehmen den Gang zum Insolvenzrichter angetreten haben. Das wären fast genauso viele wie im Jahr 2018 (19 410 Fälle). Für das kommende Jahr erwarten die Experten einen Anstieg der Firmenpleiten auf 19 800 Fälle. "Die konjunkturelle Abschwächung in Deutschland schlägt sich zunehmend in den Insolvenzzahlen nieder", argumentiert Creditreform.

Die Zahl der Insolvenzen wird von mehreren Anbietern erfasst. Amtliche Zahlen für das Gesamtjahr 2019 veröffentlicht das Statistische Bundesamt im März.